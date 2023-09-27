Блекаути понад 10 годин: експерти оцінили ймовірність такого сценарію

Підготовка енергосистеми до нових атак ворога йде повним ходом, запевняють в "Укренерго", навіть встановили унікальний захист на об’єкти. Однак опитані Фокусом експерти кажуть: відкидати ймовірність тривалих відключень електроенергії у новому опалювальному сезоні не варто, адже багато залежить від результатів ударів РФ. Тоді й імпорт струму з Європи може не врятувати.

Підготовка до нового опалювального сезону триває. Енергетики тісно співпрацюють з Генштабом ЗСУ та урядом, щоб налагодити захист енергетичних об'єктів. В "Укренерго" запевняють, що ніяких графіків відключень електроенергії не готують, однак зізнаються, що Україна загалом матиме "дещо менший запас міцності" наступного опалювального сезону, оскільки відновити на 100% певні об’єкти за сім-вісім місяців неможливо.

Готуються і приватні компанії, однак імовірність тривалих блекаутів — понад 10 годин — не виключають.

"Це питання до нашого сусіда. Якщо він не буде нам заважати, то вважаю, що енергосистема України сьогодні готова до проходження опалювального сезону. Не дивлячись на те, що у нас було багато пошкоджень, ми підготувались до цього періоду. Звісно, це важче, ніж було до війни, але наші мережі готові до проходження опалювального сезону", — сказала Фокусу операційний директор ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

На думку експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, сценарій опинитися без електропостачання понад 10 годин можливий лише для окремих регіонів.

Фізичний захист енергооб'єктів підвищить безпеку, однак, як і раніше, чимало важить робота нашої ППО

"Планові відключення більше 10 годин не виключені. Чи можливі аварії, які в окремих регіонах зумовлюватимуть тривалі відключення, — звичайно, теж можливо. Але ситуація, коли пів країни чи вся країна на тиждень порине в темряву – сценарій вкрай низької імовірності", — сказав він.

Експерт також зауважив, що фізичний захист енергооб’єктів "так чи так посилить захищеність, але наскільки – залежатиме від точності ударів, які будуть здійснюватися, та результативності сил оборони".

Чи врятує Україну імпорт струму з Європи

У НЕК "Укренерго" не відкидають, що для проходження опалювального сезону знадобиться імпорт електроенергії ззовні.

"Якщо говорити про експорт з Європи, технічно — це питання до "Укренерго", бо по їх мережах ця передача йде, — зауважила Аліна Бондаренко. — На мою особисту думку, на сьогодні пропускна спроможність є в "Укренерго", і ми можемо по тій лінії, з якої можемо живитися від Європи, отримувати електроенергію".

Сценарій, коли пів країни на тиждень порине в темряву — дуже малоймовірний, кажуть фахівці

За її словами, приклад серпня, коли були пікові навантаження і частково використовувались ці лінії, на практиці довів, що це можливо".

"Керівник "Укренерго" озвучив, що за весь період часу використовували лише до 20% цих потужностей. Тобто фактично ці потужності на 100% ще жодного разу не використовували. Але більше залежить від того, якого роду будуть пошкодження, бо якщо будуть зруйновані розподільчі мережі, навіть імпорт передати буде дуже важко", — резюмувала операційний директор ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Нагадаємо, що в ніч на 21 вересня росіяни вперше за пів року атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу частково зникло світло у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також Фокус писав, що у Міністерстві соціальної політики підготували проєкт постанови, в якій пропонують заборонити відключати електроенергію деяким вразливим категоріям українців, навіть якщо у них є борги. Зокрема, мова про осіб з інвалідністю та багатодітні сім’ї.