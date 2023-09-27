Приватизація під забороною: у Кабміні вирішили, скільки копаній залишаться державними

У Фонді державного майна заявили, що в Україні буде створено Суверенний фонд, до якого увійдуть понад сто компаній. Від їхньої приватизації держава відмовиться.

Кабінет міністрів збирається запропонувати Верховній Раді список зі 107 державних компаній, які не будуть приватизувати. Майже всі вони увійдуть до Суверенного фонду. Про це повідомляє 27 вересня агентство "Інтерфакс-Україна".

Так, за словами виконувача обов'язків голови Фонду держмайна (ФДМУ) Олександра Федоришина, до українського суверенного фонду увійдуть ключові стратегічні компанії.

"Для себе ми їх визначали — це 76-77 компаній", — сказав він.

Він пояснив, що Суверенний фонд створять за прикладом Норвезького пенсійного фонду. Ця держструктура управляє 74 державними компаніями, а в Україні, тим часом, налічується 1,6 тисячі державних підприємств.

За словами Федоришина, під час останніх засідань із Міністерством економіки було визначено 107 компаній, які не належать до приватизації. Щоб закріпити домовленості, розробляється відповідний законопроєкт.

"Ми орієнтуємося безпосередньо на цей список і хочемо, щоб компанії зі списку могли потенційно увійти в управління українського Суверенного фонду", — пояснив Олександр Федоришин.

Зазначимо, що з моменту відновлення приватизації рік тому Фонд державного майна України (ФДМУ) залучив до бюджету 3,98 мільярда гривень. Так, у середньому вартість активів на аукціонах за останній рік збільшилася втричі. За один актив змагалися 4,5 учасника.

Нагадаємо, у серпні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про старт із 1 вересня масової приватизації, яку призупинили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Також колишній голова ФДМУ Рустем Умеров 20 квітня розповідав, що в рамках великої приватизації державний бюджет може заробити понад 400 мільйонів доларів.

Тим часом економіст Центру економічної стратегії Богдан Прохоров упевнений, ще в травні минулого року був упевнений, що приватизація може допомогти відновити українську економіку.