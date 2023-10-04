Росіяни прогадали: голова НБУ розповів, як гривня відреагувала на гнучкий курс

Андрій Пишний попередив про коливання курсу, але за його словами, вони будуть несуттєвими.

Скасування фіксованого курсу і перехід до гнучкого обмінного курсу не дестабілізували українську гривню. Одночасно з цим нововведення регулятора підвищило попит на валюту на міжбанку, але Національний банк України (НБУ) стабілізував ситуацію, продавши необхідний обсяг валюти. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО", — написав він.

За його словами, в НБУ очікували, що поява гнучкого курсу на валютному ринку спровокує зростання попиту на валюту, оскільки так валютний ринок тестує рішучість НБУ.

"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що у нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій. Наша мета — зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", — підкреслив Пишний.

Андрій Пишний пояснив, що відбуватимуться коливання курсу, але в обидва боки і дуже несуттєві. Але всі учасники ринку, як вважає голова НБУ, знову згадають як це — працювати в нормальних умовах.

Крім того, керований курс дасть змогу фінансовій системі та економіці ще краще адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Як змінився курс 4 жовтня

Курс гривні щодо долара становить 36,5901 грн за долар. Зазначимо, що Нацбанк із кінця липня 2022 року контролював офіційний курс національної валюти на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США. Тобто після скасування фіксованого курсу гривня подешевшала на 0,0215 грн.

Також НБУ встановив курс гривні до євро, який становитиме 38,3263 гривні за 1 євро. Раніше курс тримався на рівні 38,5177 грн за 1 євро. Таким чином, українська валюта зміцнилася на 0,1914 гривень.

Нагадаємо, 2 жовтня Нацбанк повідомив, що запроваджує гнучкий обмінний курс. За режиму керованої гнучкості курсу НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.

З 3 жовтня регулятор компенсуватиме структурний дефіцит валюти, тому з курсом відбуватимуться коливання — долар і дорожчатиме, і дешевшатиме. Але суттєві курсові зміни будуть обмежені.