Українцям пообіцяли майже 11 тисяч гривень допомоги: хто виплачує і як отримати гроші

Кількість українців, які потребують фінансової підтримки, постійно збільшується, тому гуманітарні та благодійні організації фінансово підтримують людей нарівні з державою. Так, громадяни України знову можуть розраховувати на нові виплати.

Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей, повідомляють на сайті організації.

Програма грошової допомоги доступна українцям у таких областях:

Запорізької;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства щодо відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості", — ідеться в повідомленні.

Подати заяву на отримання виплат можна:

за телефоном 0-671-052-803 — для людей на територіях, де програма доступна;

— для людей на територіях, де програма доступна; через запит на сайті — для людей, які залишилися на тимчасово окупованих або територіях, деокупованих протягом останніх двох місяців.

Якщо заявку буде попередньо схвалено, тоді номер телефону претендента на грошову підтримку додадуть до бази даних. Після цього можна заповнити онлайн-форму. Від заявника ще може знадобиться додаткова інформація, яку можна надати електронною поштою. Стежити за тим, як просувається заявка, претендент може на сайті організації. Після остаточного підтвердження гроші надходитимуть на банківський рахунок.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що гуманітарні організації в Україні переглянули розмір щомісячних виплат багатоцільової грошової допомоги постраждалим від війни українцям. Так, з 1 жовтня 2023 року виплати становитимуть 3,6 тисячі гривень на одну людину, а не 2,2 тисячі гривень, як було раніше.

Також Фокус писав, що киянам виплачуватимуть одноразову допомогу в розмірі від 900 до 1,5 тисячі гривень. Гроші призначені людям, які:

є членами сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, загиблих або зниклих безвісти;

отримали інвалідність I, II і III групи внаслідок війни;

брали участь у Революції гідності.

Також у Сумах місцевим жителям виплачують по 6 660 тисяч гривень. Як повідомили в міськраді 11 вересня, грошову допомогу нададуть громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок російських обстрілів.