"Якщо росіяни зламали — їм і платити": у США вирішують, як віддати Україні $300 млрд із рахунків РФ

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, росіяни мають заплатити за відновлення України, тож використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних способів це зробити.

Сполучені Штати Америки та країни Євросоюзу вивчають правові підстави для передачі Україні 300 мільярдів доларів заморожених за кордоном російських активів. Ці кошти партнери хочуть спрямувати на відновлення нашої країни. Про це 4 жовтня сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії в університеті Техасу.

За його словами, для передачі активів потрібні юридичні підстави.

"Я вважаю, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони повинні за це заплатити. І один зі способів це зробити — якраз через ці активи. Оскільки більшість цих активів — у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридична основа", — пояснив він.

Ентоні Блінкен сказав, що Україні можуть віддати 300 мільярдів доларів. При цьому він зазначив, що світовій спільноті не можна дозволяти Росії знищувати Україну, оскільки інші країни-агресори вирішать, що за будь-які дії не буде покарань.

"Це скринька Пандори з конфліктами. Нікому не буде добре в цьому світі, у світі конфлікту й агресії", — зазначив держсекретар.

Він також додав, що США постійні конфлікти обійдуться дорожче, ніж підтримка України, до якої вже приєдналися 50 країн.

Зазначимо, що Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків, ще в лютому 2023 року розповідав Фокусу, що обсяг активів, який могла б отримати Україна від ЄС у рамках конфіскації, може бути на рівні 300-400 млрд євро. Але остаточна сума залежить від курсу євро і швидкості роботи європейських компетентних органів з пошуку активів.

Нагадаємо також, що дискусії щодо передання Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках, тривають у Євросоюзі з кінця травня цього року.

До слова, у липні заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що країна заморозила активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 1 мільярд доларів.