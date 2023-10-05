Отримувачів субсидії у 2024 році стане менше: експерт вказав на важливі нюанси

Уряд на наступний рік планує збільшити фінансування субсидій. Фокус вирішив дізнатися, чи вистачить цих грошей для виплати допомоги усім родинам, які її потребують.

Згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік, на субсидії, компенсації за придбання твердого палива уряд закладає 49,9 млрд грн. Ця сума майже на 12 млрд грн більша, ніж цього року. Про це пише Фокус у новій статті "Субсидії в опалювальному сезоні 2023-2024: порядок перерахування та кому відмовлятимуть частіше".

Збільшення видатків на цю статтю бюджету може свідчити про намір уряду таки підвищити тарифи для населення, як українському уряду рекомендують у Білому домі. "Якщо уважно подивитися на той дивний лист, який в Україну спрямувала Адміністрація Президента США, протягом року нам рекомендовано привести тарифи на енергоносії до ринкового рівня для населення, з відповідним збільшенням видатків на соцзахист соціально вразливих верств населення. Власне і заклали 50 млрд грн, щоб соціально захистити вразливі верстви населення, яких стане більше", — зауважив економіст Олег Пензин.

У наступному році уряд планує двічі збільшити мінімальну заробітну плату, тож доходи родин зростуть і не всі відповідатимуть критеріям отримувачів субсиідї Фото: tvernews.ru

Таке зростання вдарить по гаманцях. "Сьогодні ціна енергоносіїв для населення в два з половиною – три рази менша від того, що на ринку. Це і по газу, і по електриці. На ринку сама електрична енергія коштує близько 4 грн, плюс транспортування", — додав він.

Тож охочих отримати допомогу від держави стане більше. Однак кількість відмов у наступному році може зрости, застерігає Пендзин. "Два рази планується підвищити мінімальну заробітну плату – спочатку до 7100 грн, потім до 8 тис. грн. Таке підвищення одночасно потягне за собою і перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, відтак автоматично зростуть зарплати і в бюджетників, і у всіх як наслідок. Таким чином, хтось підпадатиме під субсидарну допомогу, а хтось — ні", — пояснив він.

Зовнішня підтримка України опинилася під питанням, зокрема, через результати виборів у Словаччині

Економіст звертає увагу на те, що наступного року уряд планує залучити чималу суму зовнішнього фінансування для бюджетних видатків, зокрема субсидій. Ризики щодо її отримання значні.

"Чи ми впевнені, що у нас вийде запозичити таку суму? — запитує економіст. — Чи впевнені ми на 100%, що, наприклад, в американців буде можливість давати нам відповідні кошти, з точки зору їх політичних перегонів? Чи впевнені ми, що ЄС буде давати нам гроші, враховуючи, що кожне рішення приймається виключно консенсусом, а окрім Угорщини, з’явилася проросійська Словаччина? Чи дасть наступний транш МВФ? Місія тільки приїхала, буде перегляд програми, чи задовольнить його ті реформи, які ми зробили?"

Нагадаємо, в Україні діють норми, у межах яких можна отримати пільгу на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії. Зокрема, якщо в будинку є газова плита та централізоване постачання гарячої води норма дорівнює 70 кВт/г на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена, але не більш, як 190 кВт/г на місяць.

Також Фокус писав, що у жовтні відбудеться автоматичний перерахунок житлової субсидії на цьогорічний опалювальний період. Особисте звернення не потрібне, зокрема, тим, кому було призначено субсидію на неопалювальний період цього року.