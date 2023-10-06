Інфляція не стоїть на місці: в НБУ пояснили, що відбувається з цінами в Україні

В Україні продовжує знижуватися як споживча, так і адміністративна інфляція. У Нацбанку розповіли, чому відбуваються ці процеси.

Темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%. Причина: ширша пропозиція продуктів харчування, зокрема, овочів і фруктів нового врожаю. Про це йдеться в новому макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України (НБУ).

"Послабшав і фундаментальний інфляційний тиск, зокрема під впливом поліпшення очікувань. За оцінками НБУ, інфляція сповільнилася і у вересні під впливом цих же чинників", — йдеться в огляді НБУ.

Серед чинників уповільнення інфляції Нацбанк вказав збільшення виробництва овочів і кавунів, що відбулося завдяки сприятливим погодним умовам і нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах. На цьому тлі ціни на ці культури теж знижувалися.

Знижувалася вартість круп і борошна через низькі експортні ціни та більші, ніж торік, врожаї. Дешевшала в серпні й соняшникова олія, оскільки знижуються зовнішні ціни, а у вересні на ціни вплинула швидка поява нового врожаю.

"Темпи зростання цін на інші види продовольства також знижувалися завдяки подальшому зменшенню тиску з боку витрат бізнесу в умовах поліпшення інфляційних і курсових очікувань", — йдеться в огляді.

Водночас серпневі ціни на пальне зрівнялися з торішніми, на тлі повернення повного оподаткування та вичерпання запасів. Однак, як зазначають у Національному банку, вже у вересні зростання цін на паливо прискорилося, оскільки на світових ринках почала стрімко дорожчати нафта.

Також сповільнилося подорожчання алкогольних напоїв в умовах збереження курсової стійкості та тиску з боку тіньової пропозиції.

"Стримував адміністративну інфляцію і мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги", — підкреслили в НБУ.

Нагадаємо, аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, судячи з оновлених даних експертів, реальний ВВП країни у 2023 році зросте на 4,5% з року в рік (р/р), тоді як минулого року показники ВВП впали на 29%.

Зазначимо, що глава Кабміну Денис Шмигаль на початку серпня 2023 року розповів, що через вторгнення РФ Україна втратила третину ВВП, а на оборону витрачає більше, ніж заробляла в мирний час.