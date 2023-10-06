Пенсії у 2024 році проіндексують по-новому: експерти оцінили, на скільки виростуть виплати

Кабмін на наступний рік планує провести пенсійну реформу. Її складова — індексація пенсій за новою бальною системою. В уряді сподіваються, що в результаті реформи солідарна пенсія буде не нижче 30% середньої заробітної плати людини. Опитані Фокусом експерти сумніваються, що вдасться реалізувати задум.

У 2024 році індексація пенсійних нарахувань відбудеться за новим механізмом. Він передбачає, що за кожен відпрацьований місяць людині нараховують бали, що відображають співвідношення між її зарплатою та середньою зарплатою по Україні на той момент. Потім їх щороку будуть перераховувати назад у пенсію, відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Про це пише Фокус у новій статті "Замість стажу — бали. Як новий механізм індексації вплине на розмір пенсій у 2024".

Оскільки в уряді не пояснили, як саме буде здійснюватися розрахунок пенсій, оцінити, як нововведення вплине на розмір виплат, складно.

"На перший погляд, бальні схеми можуть допомогти саме тим пенсіонерам, які отримали пенсії давно. Вони прирівнюються до середньої заробітної плати плюс інфляція… Такий механізм має дозволити їм отримати більш привабливу пенсію. Не зрозуміло, як до цих балів присвоюватиметься розмір пенсії. Це робитиме Кабмін вручну?" — ставить питання провідний експерт соціальних і гендерних програм Ольга Пищуліна.

Оскільки механізм ще не оприлюднили, не зрозуміло, як бали переводитимуть у гроші, кажуть експерти

"Сама методологія нарахування балів може бути різною. Якщо буде прив’язка до роботи в державному секторі – відповідно нараховуватися вищі бали за роботу в державному секторі – це один підхід. Якщо не залежно від місця роботи, тобто [без різниці] бухгалтер на держпідприємстві, на шахті чи дитячому садку. Це приблизно одна й та ж робота бухгалтера, але нарахування були і зарплат, і відповідно пенсій зовсім різні", — прокоментував Фокусу економіст Андрій Новак.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт пояснює Фокусу, що на розмір виплат, яку отримуватиме пенсіонер, впливатиме те, до якої середньої зарплати прирівнюватимуть його зарплату.

"Якщо при розрахунку пенсій буде використовуватися сучасна середня зарплата, то це дійсно нівелює різницю між пенсіями тих, хто вийшов на пенсію раніше, і тими, хто вийшов на пенсію пізніше. А якщо в розрахунку буде використовуватися фактична середня зарплата за відповідний рік, то навряд чи щось принципово зміниться", — сказав він.

Оскільки страховий стаж у людей різний, зробити, щоб пенсія становила 30% зарплати, не вдасться Фото: УНІАН

Те, що завдяки новому механізму індексації вдасться збільшити солідарну пенсію до 30% середньої заробітної плати людини, — викликає сумнів, кажуть опитані Фокусом фахівці.

"На розмір пенсії впливає страховий стаж. Якщо він залишиться в формулі, — пояснює Хмелевський, — то розмір пенсії по відношенню до зарплати у різних людей буде різним, і не факт, що більшість людей буде отримувати пенсії в розмірі 30% від їх зарплат".

Нагадаємо, перший перерахунок пенсій у 2024-му відбудеться 1 січня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. У результаті мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які досягли 65 років, становитиме 40% мінімальної заробітної плати.

Також Фокус писав, що для того, аби заробити максимальну пенсію, потрібно отримувати близько 70 тис. грн заробітної плати протягом 35 років. Найвища пенсія — у суддів у відставці, в середньому — близько 100 тис. грн.