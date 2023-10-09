Рекордний урожай гречки в Україні: як зміняться ціни після збору

Як повідомили в Мінагрополітики, аграрії збільшили площі посіву гречки і домоглися високої врожайності. Однак поки передчасно говорити про те, що гречка на прилавках у магазинах для кінцевих споживачів подешевшає.

В Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Це має вплинути і на ціни: популярна серед українців крупа може подешевшати. Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

Як зазначається, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тисячі тонн гречки, водночас збирання врожаю ще не закінчено. У 2022 році аграріям вдалося зібрати 148 тисяч тонн.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснив, що навесні цього року сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки на 20 тисяч гектарів, до 141,5 тисячі гектарів. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, засіяна цією культурою.

"За врожайністю в нас теж найкращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, торік, із приблизно такої ж частки площ, урожай становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори в сукупності дали нам можливість збирати рекордний урожай гречки", — зазначив він.

Заступник міністра додав, що рекордний урожай має посприяти зниженню кінцевих цін на гречку. На заваді цьому може стати тільки фактор дорогого доопрацювання, логістики та пакування.

Скільки гречка коштує зараз

За даними на сайті Мінфіну, великі мережі українських супермаркетів у жовтні продавали кілограм гречки за такими цінами:

Метго — 32,90 гривень;

Novus — 37,19 гривень;

Auchan — 30,90 гривень;

Varus — 42,40 гривень.

Середня ціна на гречку у вересні становила 43,83 гривень за кілограм, а ось у жовтні показник середніх цін знизився до 35,85 гривень.

Нагадаємо, НБУ та експерти прогнозують уповільнення інфляції до кінця року. На думку глави департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, несподівані стрибки цін на окремі продукти, як це було, курячими яйцями та цибулею, до кінця 2023 року теж малоймовірні.

Також зазначимо, що аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року.

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