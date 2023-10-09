Фальшива гривня: коли в Україні в обігу було найбільше підроблених купюр, — НБУ

Найнебезпечніший пік поширення фальшивої гривні припадає на 2017 рік, коли було вилучено дуже професійно надруковані банкноти, а найбільше вкидання підроблених купюр сталося 2021 року, напередодні великомасштабного вторгнення Росії в Україну.

В історії української гривні було чотири періоди, коли в готівковому обігу з'явилася величезна кількість фальшивих купюр. Про це в інтерв'ю The Page розповів начальник управління Департаменту грошового обігу Національного банку Валерій Строчков.

Перший масовий випуск фальшивих банкнот був помічений у 1998 році. Це були 20-гривневі купюри 1992 року випуску.

"Ці банкноти, введені в обіг в Україні у вересні 1996 року під час реформи, часто називають "канадськими" через їх друк у Канаді. Відзначалася висока якість фальсифікації, коли деякі навіть не розпізнавалися банківськими апаратами — сортувальниками", — згадує фінансист.

Наступна хвиля підробок сталася 2010 року. Цього разу це були банкноти номіналом 200 гривень 2001 року випуску. Надруковані вони були за допомогою струменевих принтерів і вдало імітували деякі захисні елементи, навіть ультрафіолетові, тому їх часто приймали в магазинах.

"Тоді за рік з обігу вилучили майже 11,4 тисяч фальшивих банкнот, або 61% від загальної кількості вилучених підробок", — підкреслює Строчков.

З особливо небезпечною версією фальшивої гривні банківська система України зіткнулася у 2017 році. Йдеться про 500-гривневі купюри, надруковані на поліграфічному обладнанні. Загалом протягом року було вилучено 10,4 тисячі підроблених купюр.

"На тих банкнотах зімітували кілька машинозчитуваних елементів захисту, використовували способи друку, подібні до оригіналу. Реагуючи на ситуацію, ми оперативно повідомили правоохоронців, провели робочі наради зі Службою безпеки України", — пояснює співробітник Нацбанку.

Але наймасштабніше вилучення підробок з обігу в Україні сталося саме напередодні повномасштабної війни 2021 року.

"Якщо до цього питання підходити з урахуванням того, що у 2022 році відбулося повномасштабне вторгнення, про ті цифри варто задуматися. Тому що з 2019-го в нас почала зростати кількість вилучених з обігу підробок. У передвоєнний 2021-й ми вийшли на пік, коли за рік вилучили майже 21 тисячу підроблених купюр на 8,2 мільйона гривень", — акцентує Строчков.

Він згадує, що це були переважно банкноти старого зразка 2006 року номіналом 500 гривень і 2007 року номіналом 200 гривень — 59% і 31% від загальної кількості вилучених фальшивок відповідно.

На запитання журналіста про нинішню ситуацію в грошовому обігу, Строчков відповів, що попри війну, "фальсифікації гривні залишаються на низькому рівні, а ситуація під контролем".

Стисло про історію національної валюти України

Назва офіційної національної валюти України — гривні — походить від слова "гривня", яке за часів Київської Русі означало прикрасу для шиї. Пізніше, у різні історичні періоди, слово "гривня" неодноразово змінювало своє значення. Проте вже у VIII-IX століттях під час торговельних операцій та оплати данини її використовували як міру ваги та рахунку.

Зі здобуттям незалежності надзвичайно важливим для України стало створення національної грошової системи. Уже 10 січня 1992 року Національний банк увів в обіг купони багаторазового використання. А з 12 листопада 1992 року єдиним засобом платежу України в готівковому та безготівковому обігу став український рубль.

Того ж 1992 року було розпочато роботу над гривнею. Перші банкноти були надруковані в Канаді та Великій Британії.

З 1994 року в Україні відкрито Банкнотну фабрику, у квітні 1998 року засновано Монетний двір. Тепер українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а віднедавна — з використанням українського льону.

Цього року виповнюється 32 роки з моменту проголошення Незалежності України, а гривні — 27 років. Фокус дослідив, що відбувалося з курсом гривні протягом цих років, чи має гривня перспективи зміцнитися, чи її курс уже наступного року подолає позначку 40 грн/долар.

Нагадаємо, Фокус писав, що з 2 жовтня Нацбанк повідомив про введення гнучкого обмінного курсу. За режиму керованої гнучкості курсу НБУ буде і далі контролювати ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.