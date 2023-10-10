Дороге тепло: як зміняться тарифи на опалення та гарячу воду в новому осінньо-зимовому сезоні

Фокус розбирався, скільки платитимуть українці за тепло в будинках у новому опалювальному сезоні, який має стартувати вже в середині жовтня.

Напередодні опалювального сезону всіх українців хвилює питання тарифів на комунальні послуги. Хоча в уряді вже багато разів повідомляли, що хвилюватися не варто, оскільки поки діє воєнний стан ціни змінюватися не будуть. Фокус вирішив розповісти, скільки платитимуть за тепло споживачі в новому осінньо-зимовому періоді.

Тарифи на тепло: до чого варто підготуватися українцям

Ще наприкінці серпня 2023 року на сайті уряду з'явилася постанова №896, згідно з якою Кабмін продовжує до середини квітня наступного року дію ПСО (спеціальних обов'язків) для виробників тепла.

ПСО — це покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу для постачання "блакитного палива" виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

У рамках ПСО виробників тепла для населення зобов'язали платити за газ, як і 2022 року, — 7 420 грн за тисячу кубометрів (із ПДВ). Це означає, що тарифи на тепло для українців у новому сезоні залишаться без змін.

Зазначимо, що тарифи на теплову енергію для населення встановлюють місцеві органи влади, тому українці в кожному місті платять по-різному.

Які тарифи на опалення діятимуть у новому опалювальному сезоні в різних містах України

у Києві тариф на опалення становитиме 1654,41 грн за 1 Гкал;

у Дніпрі — 1741,32 грн за 1 Гкал;

в Одесі — 1813,94 грн за 1 Гкал;

у Чернівцях — 1204,62 грн за 1 Гкал;

у Львові — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") і 1 420,32 ("Залізничтеплоенерго");

Харкові — 1748,47 грн за 1 Гкал;

у Полтаві — 1332,52 грн 1 Гкал;

у Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

у Чернігові — 1 586,16 грн 1 Гкал; (ТОВ фірма "ТехНова") і 2 125,180 грн за 1 Гкал (ПАТ "Облтеплокомуненерго").

Що буде з тарифами на гарячу воду в Україні

Ще на самому початку повномасштабної війни український уряд запровадив мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів, опісля народні депутати проголосували за законопроєкт №7427, який зафіксував тарифи до кінця дії воєнного стану в країні.

Глава Кабміну Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на гарячу воду для українців не змінюватимуть до кінця 2023 року. Стримувати подорожчання в період опалювального сезону будуть за допомогою субвенцій та міжнародної допомоги.

"Ми обіцяли, що будемо підтримувати місцеву владу. І ми це робимо", — наголосив прем'єр-міністр.

Тарифи на гарячу воду в містах України

Тарифи на гаряче водопостачання в українських містах відрізняються. Як свідчать дані на сайті Мінфіну, у Києві за кубометр гарячої води споживачі платять майже 98 гривень, тоді як у Львові — 102 гривні. В інших містах тарифи такі:

Харків — 92,87 грн за 1 м³;

Вінниця — 95,28 грн за 1 м³.

Чернігів — 84,25 грн за 1 м³ (ТОВ "Фірма Технова)" і 106,68 грн за 1 м³ (АТ "Облтеплокомуненерго");

Запоріжжя — 87,76 грн за 1 м³.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, від чого ще залежать тарифи на опалення в Україні. Також нагадаємо, що ООН планує виділити нашій країні понад 120 мільйонів доларів для проходження зимового періоду. Фінансову допомогу нададуть близько 900 тисяч українцям, які постраждали від війни.

Ще Фокус писав, що частина Донецької області залишиться без опалення в новому осінньо-зимовому періоді. Йдеться про вісім міст, у яких центрального опалення не буде через розбиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.