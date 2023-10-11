Ціни падають: у НБУ пояснили, як знижується інфляція і до чого готуватися далі

У Національному банку вважають, що під впливом деяких факторів споживча інфляція наприкінці 2023 року буде нижчою за липневий прогноз.

Рівень споживчої інфляції в річному вимірі в Україні минулого вересня становив 7,1% — що істотно нижче липневого прогнозу Національного банку України (НБУ). Однак надалі основний фактор, який сприяв уповільненню темпів інфляції, вже не діятиме. Про це сказано йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Швидше сповільнення інфляції відбувалося насамперед на тлі більшої пропозиції продуктів харчування, зокрема овочів і фруктів нового врожаю, а також кращими врожаями зернових і олійних, зокрема на тлі більш швидкого збору", — сказано в огляді.

Ці фактори в умовах обмежених експортних можливостей впливали на вартість сирих і оброблених продуктів харчування, зазначають у центробанку.

Що буде далі: прогноз Нацбанку

Прогнозується, що споживча інфляція наприкінці 2023 року буде все ще нижчою за липневий прогноз регулятора. При цьому аналітики вважають, що вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим

"Для утримання помірної інфляції НБУ й надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку", — наголошується в документі.

Що буде з цінами на продукти

На думку науковців з Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ), у жовтні-листопаді ситуація з цінами на крупи та борошно залишиться сприятливою для споживачів. Приємно дивуватиме вартість гречки, яка може подешевшати ще на 5-7%. Про це Фокус пише у своєму новому матеріалі: "Без м'яса, але з гречкою. Чому в Україні зростають ціни і чи є шанс на зниження вартості продуктів" .

Утім, гречка — чи не єдиний продукт, який допомагатиме домогосподарствам економити на продуктах харчування. Адже інші позиції дорожчатимуть, кажуть опитані Фокусом фахівці. Наприклад, уже в жовтні почнуть дорожчати овочі та фрукти.

Також можуть подорожчати капуста білокачанна — до 8 грн/кг (+15%), буряк — до 8,50 грн/кг (+12%), цибуля ріпчаста — до 14 грн/кг (+15%), морква — до 9 грн/кг (+11%) і картопля — до 9,5 грн/кг (+12%).

Тим часом аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Наразі експерти вважають, що реальний ВВП країни 2023 року зросте на 4,5% з року в рік (р/р), тоді як торік показники ВВП впали на 29%.