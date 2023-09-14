Купувати продукти восени: в НБУ спрогнозували, чи чекати на подорожчання

Споживчі ціни в Україні, як і інфляція, знижуються вже кілька місяців поспіль. У Національному банку спрогнозували, скільки ще триватиме цей процес.

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Уповільнення інфляції в Україні триватиме й надалі, проте темпи дещо знизяться. Причина — потенціал до зниження інфляційних процесів уже майже вичерпано. Про це повідомили 14 вересня в пресслужбі Національного банку України.

Інфляція в річному обчисленні за підсумками серпня пригальмувала до 8,6%. Цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікував регулятор, насамперед за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування.

"Але загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, однак потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано", — сказано в повідомленні.

Водночас у Нацбанку зазначають, що кращі врожаї сприятимуть тому, що не підвищуватимуться ціни.

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"Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ й надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції", — зазначають в НБУ.

Водночас тиск на витрати бізнесу буде масштабними на тлі втрат, пов'язаних із війною, і через подорожчання електроенергії та пального.

"Цей фактор може стримувати уповільнення інфляції", — підкреслили в Нацбанку.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні й інфляції до кінця 2023 року. 8 вересня вони представили оновлені дані, з яких випливає, що реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% з року в рік (р/р) після падіння на 29% минулого року.

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Аналогічної думки дотримується й уряд: у Кабміні очікують на зростання ВВП до кінця 2023 року на рівні 3-4% на тлі поліпшення ситуації в промисловості. Додамо, що за даними Державного управління статистики, протягом першого кварталу 2023 року ВВП зріс на 2,4%. Але до рівня першого кварталу 2022 року (довоєнного) ще далеко — відставання становить 10%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку серпня 2023 року розповів, що через вторгнення РФ Україна втратила третину ВВП, а на оборону витрачає більше, ніж заробляла в мирний час.