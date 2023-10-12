Ситуація налагоджується: у Кабміні вважають, що економіка вже оговталася від шоку війни

Валовий внутрішній продукт України, як вважають в уряді, за підсумками 2023 року зросте щонайменше на 3% після адаптації до воєнних умов.

Після потужного спаду 2022 року, спровокованого повномасштабним вторгненням ЗС РФ, українська економіка 2023-го демонструє ознаки "одужання". Так, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, темпи зростання споживчих цін в Україні сповільняться до 8-9% після торішньої інфляції в 26,6%. Про це він сказав 12 жовтня, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.

Як пояснив глава уряду, зміни відбудуться і з ВВП. Так, зростання до кінця 2023 року має сягнути 3%, ВВП очікується більш ніж на 3% після падіння на 29,1% у 2022 році.

"Зараз у нас інфляція близько 8-9%, за рік будемо бачити, але я впевнений, що рівень не буде вищим", — розповів він.

Шмигаль зазначив, що за підсумками 2022 року падіння економіки становило 30%, країна втратила майже 30% ВВП і 35% імпорту. Рівень інфляції становив 26%, а в промисловості почалася глибока криза. До того ж дефіцит бюджету був на рівні близько 20%. Але вже 2023 року ситуацію вдалося стабілізувати, зокрема завдяки міжнародній допомозі.

Тепер міжнародні резерви нашої країни становлять рекордні в історії 40 мільярдів доларів, але дефіцит бюджету все ще перебуває майже на торішньому рівні, але його компенсують за допомогою міжнародних партнерів.

"Якщо у 2022 році Україна отримала 32 мільярди доларів грантів і пільгових кредитів, то цього року це буде 42 мільярди доларів прямого бюджетного фінансування, без військової підтримки та гуманітарної допомоги. Є розуміння, що за підсумками цього року зростання ВВП буде в межах 3% і більше", — пояснив прем'єр-міністр.

Зазначимо, що в Міжнародному валютному фонді (МВФ) 11 жовтня оприлюднили новий прогноз для української економіки. За підрахунками аналітиків фонду, до кінця 2023 року показники економічного зростання України в умовах війни покращиться, але на 2%, тоді як у Кабміні прогнозують 3%.

Також нагадаємо, щоб Україна змогла виконувати всі основні соціальні зобов'язання у 2024 році, уряду знадобиться фінансова підтримка від міжнародних партнерів. За інформацією Дениса Шмигаля, наша країна розраховує отримати 42 мільярди доларів від союзників. Водночас усі зібрані податки держава планує й надалі спрямовувати на безпеку та оборону.