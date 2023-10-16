Путін не помічник: рубль знову дешевшає, поки долар набирає обертів

Американський долар на Московській біржі зростає на старті торгів у понеділок 16 жовтня, а російську валюту не рятує навіть нещодавній указ глави Кремля про розміщення виручки у вітчизняних банках.

Російський рубль знову знижується на торгах 16 жовтня на тлі рішення глави Кремля Володимира Путіна, який зобов'язав експортерів розміщувати щонайменше 80% валютної виручки в російських банках, а потім продавати щонайменше 90% від цього на внутрішньому ринку. Про це свідчать дані торгів на Московській біржі.

Курс долара США склав 97,4775 рублів за долар 16 жовтня

Так, курс долара США на торгах становив 97,4775 рубля за один долар. Американська валюта виявилася на 17 копійок вищою за рівень чинного офіційного курсу в РФ.

Рубль втрачає в ціні навіть на тлі зниження котирувань і на фондових ринках. Тим часом інвестори внутрішнього валютного ринку Росії все ще вивчають рішення влади РФ ввести для низки найбільших експортерів обов'язковий продаж валютної виручки.

Так, з 16 жовтня окремі російські компанії протягом 60 днів з моменту отримання коштів зобов'язані зараховувати на свої рахунки в російських банках щонайменше 80% усієї іноземної валюти, отриманої в рамках їхніх експортних контрактів.

При цьому негативна динаміка рубля до основних валют зберігається навіть за того, що на вихідних було сформовано попит на іноземну валюту, і нафта додала в ціні на тлі війни між Ізраїлем і Палестиною. Так, вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 90,97 за барель — на 0,1% вище за ціну на закриття попередньої сесії. А ціна листопадових ф'ючерсів на нафту WTI становить 87,76 доларів за барель.

Водночас Володимир Путін, за інформацією російських журналістів, вважає, що указ про продаж виручки зіграє певну роль у стабілізації валютного ринку.

"Проблема існує, пов'язана вона з певним розбалансуванням грошових потоків, насамперед потоків, пов'язаних із валютою", — сказав він журналістам під час саміту СНД у Бішкеку в п'ятницю, 13 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, аналітики пророкують рублю подальше падіння. Хоча в російському уряді продовжують вдавати, що нічого не відбувається, а помічник президента РФ навіть упевнений, що рубль "рано чи пізно підросте".

Тим часом у РФ уже розмірковують над тим, щоб впровадити валютну модель Китаю, з двома різними версіями своєї валюти: для внутрішнього і зовнішнього використання, щоб зупинити падіння рубля.