Солодке для всіх: Україна наближається до рекорду з експорту цукру за кордон

У перший місяць осені українські компанії експортували за кордон 25 тисяч тонн цукру, а в рамках нового сезону — майже рекордні 427 тисяч тонн.

Обсяги експорту цукру з України стали одними з найбільших за всю історію. Про це повідомляє видання Share UA Potential, посилаючись на дані митної статистики. І це при тому, що майже чотири місяці експорт був практично заборонений (крім поставок до Румунії).

Так, у вересні українські компанії відправили за кордон 25 тисяч тонн цукру. Від початку сезону (з жовтня 2022 року) рівень експорту цього продукту сягнув рівня в 427 тисяч тонн.

Така експортна активність, як вважають журналісти, стала можлива з кількох причин. Так, Україна зберегла запаси цукру ще з сезону 2022/2023. Зіграли на руку українським фермерам і високі світові ціни на цукор протягом усього сезону, а також заборона на експорт цукру, що тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

Показники експорту цукру з України були вищими тільки в період з 2016 по 2018 роки. Тоді Україна експортувала:

у 2016 році — 465 тонн;

у 2017 році — 599 тонн;

у 2018 році — 585 тонн.

При цьому, як зазначається, у 2023 році українські фермери суттєво збільшили посівні площі цукрових буряків. Збирання цукрових буряків ще триває.

"За прогнозами, загальний урожай буряків в Україні 2023 року становитиме близько 11,8-12 мільйона тонн. Більше було тільки у 2018 році. А виробництво цукру буде на рівні 1,6 мільйона тонн", — сказано в повідомленні.

При цьому в новому сезоні Україна зможе віддати на експорт близько 650 тисяч тонн цукру.

Чому експорт цукру був під забороною

Уряд забороняв вивозити солодкий продукт на закордонні ринки через побоювання, що на внутрішньому ринку виникне дефіцит. Відповідна заборона діяла з 5 червня по 15 вересня 2023 року.

Заборону було знято після того, як з'явився потенціал для експорту на тлі зменшення внутрішнього ринку та великої кількості біженців, які залишили Україну через війну. Тому з вересня українським експортерам цукру дали квоту на вивезення з України 20 тисяч тонн продукції.

При цьому недостатній попит на цукор серед споживачів утримає виробників від надмірного підвищення цін. За прогнозом виробників, цукор може подорожчати щонайменше на 20%, тобто цінник зросте приблизно на 7 гривень.

Нагадаємо, що крім цукру Україна у 2023 році активно експортує за кордон м'ясо птиці. Головними покупцями українського м'яса є:

Нідерланди;

Саудівська Аравія;

Словаччина.

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