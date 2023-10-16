"До кінця зими": у Мінінфраструктури назвали терміни встановлення захисту на ключові підстанції (відео)

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, для якнайшвидшого спорудження захисних конструкцій на основних 22 енергооб'єктах робиться "все можливе".

Роботи з будівництва захисних споруд на ключових електропідстанціях України будуть повністю завершені до кінця зими. Про це сказав заступник міністра інфраструктури та голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у коментарі "Українській правді".

Мустафа Найєм повідомив, що для 22 основних українських електропідстанцій передбачено встановлення двох рівнів захисту — від безпілотних літальних апаратів і від ракет. Чиновник також назвав приблизні терміни закінчення робіт.

"Від дронів, я думаю, що на кожній із цих підстанцій у нас буде захищено один автотрансформатор до кінця року. Що стосується повністю всіх 22, буде до кінця зими", — сказав Найєм.

На запитання журналіста про те, чи не занадто пізно буде завершено будівництво згаданих конструкцій, заступник міністра сказав, що в його відомстві "роблять усе можливе".

"Звичайно, хотілося б, щоб це було раніше", — сказав чиновник.

Мустафа Найєм зазначив, що роботи було розпочато тоді, коли було спроєктовано відповідні проєкти. За його словами, Агентство відновлення та розвитку інфраструктури "просунулося якнайбільше" в будівництві захисних споруд.

"Не хочеться прогнозувати, але я сподіваюся, що на тих підстанціях, на яких ми працюємо, буде максимально зроблено все, щоб не зупинили свою роботу. І ми це забезпечимо", — заявив заступник міністра інфраструктури.

Нагадаємо, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав українців готуватися до того, що з наближенням зими збільшиться кількість російських ударів. Він зазначив, що Україна максимально посилить протиповітряну оборону.

Раніше, 6 жовтня, заступник голови МВС Олексій Сергєєв розповів про план дій на випадок тривалих блекаутів. За його словами, в Україні буде сформовано Координаційний штаб, який займатиметься узгодженням дій під час обстрілу і ліквідацією наслідків обстрілу.