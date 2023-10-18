Величезні збитки: в ООН вразили сумою збитків через підрив Каховської ГЕС

Через російських окупантів під водою опинилися 620 квадратних кілометрів території одразу в чотирьох областях України.

У червні 2023 року російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС, унаслідок чого Україні було завдано збитків на суму майже 14 мільярдів доларів. Про це йдеться в новому звіті, над яким працював український уряд спільно з Організацією Об'єднаних Націй.

Зазначається, що після терористичного акту стався економічний та екологічний хаос у районах:

розташованих нижче за течією Дніпра від Каховської дамби та гідроелектростанції,

розташованих вище за течією, оскільки було втрачено доступ до водопостачання.

Через прорив греблі Каховської ГЕС було завдано величезних збитків, адже потоки води, що хлинули, затопили 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях:

Херсонської;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Запорізькій.

Теракт на Каховській ГЕС безпосередньо вплинув на 100 тисяч мирних українців.

"Було завдано серйозної шкоди житлу, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурним об'єктам, як-от історичним будівлям, музеям і культовим спорудам. Також було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь і роботу річкового транспорту на півдні України", — підкреслили в ООН.

Початкова оцінка загальних потреб у відновленні становить трохи більше 5 мільярдів доларів. При чому цифра ще не остаточна і зростатиме в рамках більш детальних оцінок. У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023-2024 роках необхідно майже два мільярди доларів.

За попередніми підрахунками ООН, прямий збиток, заподіяний інфраструктурі та активам після теракту на Каховській ГЕС, склав 2,79 мільярда доларів, а розмір збитків перевищує 11 мільярдів доларів. Найголовніша проблема для України зараз: тривалий вплив наслідків вибуху на навколишнє середовище.

Зазначимо, 7 серпня Кабмін України вирішив виділити одноразову грошову допомогу людям, які втратили весь урожай через підрив греблі Каховської ГЕС. Допомогу отримували жителі Миколаївської та Херсонської областей, у яких були земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Розмір виплачуваної допомоги — 3 318 гривень за одну сотку землі.

Раніше Фокус писав, що за оцінками глави "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, на відновлення Каховської ГЕС Україні знадобиться від 800 млн доларів до 1 млрд.