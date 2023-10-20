Українцям виплатили заморожені активи банків РФ: на що витратили кошти

Найбільшу суму грошей забрали у доньки російського "Сбербанку", яка раніше працювала в різних регіонах України.

Український уряд у рамках виплати компенсації громадянам за зруйноване або пошкоджене під час бойових дій житло використовував заарештовані кошти російських банків, які працювали в нашій країні до повномасштабної агресії. Про це сказала 20 жовтня 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, найбільша використана сума була від дочки російського Сбербанку, яка працювала в Україні. Шуляк каже, що російські активи, які зараз заморожені в інших країнах світу, врешті-решт віддадуть Україні. Ці гроші, зокрема, будуть витрачені на українців, які постраждали від війни.

"Станом на сьогоднішній день для виплати компенсацій ми використовували тільки заарештовані кошти російських банків, які працювали на території України. Найбільша сума була від дочки російського "Сбербанку", яка працювала в Україні", — розповіла вона.

Державна програма "єВідновлення", у межах якої українцям виплачують до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, стартувала в травні 2023 року. Уряд допомагав українцям, у яких:

житло було пошкоджено після 24 лютого 2022 року;

споруда була на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

квартиру або будинок неможливо відновити;

не було відремонтовано самостійно.

На виплачену компенсацію українці купували необхідні для себе будівельні матеріали. На освоєння цих коштів дається рік.

А в останній місяць літа розпочався новий етап "єВідновлення", і українці почали реєструвати заяву на компенсацію за зруйноване майно. Житлові сертифікати, на яких є кошти на купівлю нового житла, надають:

українцям, житло яких повністю зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

громадянам, житло яких не підлягає відновленню неможливо;

особам, у яких будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

До цього українці подавали заявки в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

Тим часом 17 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в перші дні 2024 року розпочнеться третій етап державної програми "єВідновлення". Отримати компенсацію зможуть ті громадяни, які ремонтували пошкоджене житло за власні гроші.

Нагадаємо, Фокус уже пояснював, як українці можуть самостійно підрахувати компенсацію за знищений будинок.