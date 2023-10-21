Енергосистема України абсолютно готова до проходження зими, — Галущенко (відео)

Міністр енергетики України Герман Галущенко попередив, що будь-які прогнози щодо блекаутів безпідставні, а енергетики готові до будь-яких сценаріїв.

Енергосистема України повністю готова до зими. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

"Ми тут спостерігаємо час від часу такі інформаційні російські компанії з різних питань, коли, наприклад, ми завантажили вперше американське паливо на українські блоки і тим самим убили монополію "Росатома", була величезна медійна кампанія в Україні про те, що ай-ай-ай там таке відбувається, завантажили, а блок не запускається, а паливо погане, чекають спеціалістів тепер з Америки і не знає Україна, що з цим робити. Така ж кампанія була якраз нещодавно. Ну все, почався сезон, люди готуйтеся до відключення", — розповів глава Міненерго.

Галущенко підкреслив, що офіційно підтверджує абсолютну готовність енергетичної системи України до зимового сезону.

За словами міністра, єдине, що справді може вплинути на блекаути чи вимкнення електрики — це наслідки російських ударів по енергосистемі, тобто масштаб цих ударів і, як наслідок, обсяг руйнувань на енергооб'єктах.

Також міністр закликав українців з обережністю ставитися до будь-яких прогнозів щодо блекаутів і довіряти насамперед офіційним джерелам. За словами міністра, передбачити поведінку російських терористів цієї зими наразі не може ніхто, тому Міненерго та Сили оборони України готуються до будь-яких сценаріїв, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, українцям пояснили, коли саме варто очікувати віялових відключень. В Україні взимку найскладніша ситуація з електропостачанням буде у вечірні години, оскільки тоді споживання, як правило, зростає.

Раніше Фокус писав, що "Укренерго" вводить нові правила для експорту та імпорту електроенергії. Напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перешкодою для імпорту з країн Євросоюзу.