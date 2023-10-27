Бізнес на спирті: в РФ придумали, як ще заробити для продовження війни в Україні

У Міністерстві фінансів РФ вважають, що завдяки змінам надходження до бюджету становитимуть від 15 до 20 мільярдів рублів.

Абсолютно весь спирт, який виробляється в Росії, з 2024 року буде обкладений акцизом. Це стосується навіть медичного спирту, повідомляє видання "РИА-Новости".

За словами заступника глави російського Міністерства фінансів Олексія Сазонова, коли саме буде запроваджено акциз, поки невідомо. Терміни обговорюються в уряді.

"Цього року, звісно, не вводитимемо, але наступного — можливо. Не обов'язково вводити саме з 1 січня. Це можна зробити і з 1 лютого або березня", — сказав він журналістам.

Він пояснив, що це питання ще належить ретельно обговорити, оскільки відсутній опрацьований механізм субсидування виробників ліків. Також, як зазначається в публікації, для введення акцизу потрібно створити перелік спиртовмісних препаратів.

Водночас Сазонов зазначив, що, виходячи з частки медичного спирту, який використовується нецільовим чином, додаткові надходження до бюджету можуть становити від 15 до 20 мільярдів рублів.

На його думку, коли з'явиться акциз на всі види спирту, то зникне проблема з "тіньовим" ринком, адже весь спирт буде оподаткованим.

Прибутковий податок: які зміни готують для росіян

У РФ планують збільшити бюджет на 2,5 трильйона рублів за допомогою росіян, розширивши прибутковий податок до 30%. За словами голови комітету Держдуми з питань економічної політики Миколи Ареф'єва, подібний податок існує в США та Норвегії, до того ж із громадян там збирають, як запевняє російський чиновник, по 28%. А у Франції прибутковий податок взагалі становить 40%.

За інформацією ЗМІ, зараз основна ставка прибуткового податку в РФ становить 13%. Із 2021 року в країні-агресорі діє закон про її підвищення для багатих росіян.

До слова, у червні 2023 року стало відомо, що Держдума РФ підтримала закон про введення податку на надприбутки. Податок платитимуть ті організації, середній прибуток яких у період із 2021 по 2022 рік перевищив 1 мільярд рублів. Ставка податку становитиме 10% суми перевищення прибутку.

Водночас війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.