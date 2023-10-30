До кінця року: польські перевізники планують перекрити кордон з Україною
В Укравтопромі наголошують, що перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10:00 ранку 3 листопада.
З листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.
В Укравтопромі зазначають, що перевізники погрожують перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України", — йдеться у повідомленні.
В Міжнародній Транспортній Асоціації України наголошують, що термін відповідної акції – два місяці.
Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.
Польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
- окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи "Шлях".
Нагадаємо, раніше німецьке видання Zeit повідомило, що польська спецслужба надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.