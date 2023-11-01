Експорт нафтопродуктів із Росії впав до 17-місячного мінімуму, — Bloomberg (інфографіка)

За словами журналістів, така ситуація сталася після тимчасової заборони на постачання дизельного палива і того, що сезонне технічне обслуговування обмежило нафтопереробну діяльність.

Експорт нафтопродуктів з Росії впав до 17-місячного мінімуму. Так, він знизився до показника в 2,2 мільйона барелів на добу в перші 28 днів жовтня. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, це найнижчий показник з травня 2022 року і приблизно на 3% менше, ніж у вересні та роком раніше. Така ситуація сталася після тимчасової заборони на постачання дизельного палива і того, що сезонне технічне обслуговування обмежило нафтопереробну діяльність. Так, російські нафтопереробні заводи ще не завершили планове технічне обслуговування.

Повідомляється, що російський експорт перебуває під пильним наглядом учасників нафтового ринку, адже Москва припинила публікувати офіційні дані про виробництво.

Експорт дизельного палива продовжував знижуватися до 372 000 барелів на день. Хоча уряд РФ зняв тимчасову заборону на експорт 6 жовтня, потоки були обмежені. Росія дозволила відновити поставки за умови, що паливо доставлятимуть у порти трубопроводом, а нафтопереробні заводи збережуть не менше 50% виробленого дизельного палива для внутрішнього ринку.

Експерт нафтопродуктів із РФ Фото: Bloomberg

Раніше ЗМІ повідомляли, що сумарно на купівлю скрапленого природного газу з РФ країни ЄС у 2023 році витратили 5,51 мільярда євро. Саме Іспанія є найбільшим імпортером російського СПГ, за нею йдуть Франція та Бельгія. Так, близько 27% імпортованого Іспанією СПГ надійшло з РФ, а Бельгія отримала набагато більше — 37%. Тим часом до Франції доставили 15% СПГ з Росії.