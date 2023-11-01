У Херсоні частково скасували податок на комунальну землю: кого торкнеться нововведення

У Херсоні місцева влада вирішила звільнити деяких громадян від сплати податку на комунальну землю. Усе через російських окупантів, які продовжують тероризувати місто.

Після теракту на Каховській ГЕС, який влітку 2023 року влаштували російські окупанти, українським аграріям продовжують виплачувати компенсацію за втрачений урожай. Тим часом Херсонська міська військова адміністрація дозволила фізичним особам не платити земельний податок та орендну плату за комунальні земельні ділянки. Про це заявив у своєму Telegram-каналі 31 жовтня голова адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, скасування податків не стосується фізосіб-підприємців.

"Таке рішення ухвалено з огляду на складну воєнно-економічну ситуацію на території Херсонської громади, пов'язану з ворожими діями агресора, в тому числі з підривом Каховської дамби, оскільки це спричинило значне забруднення вибухонебезпечними предметами земель громади", — зазначив Мрочко у своєму повідомленні.

За його словами, розпорядження про те, що пільга для фізичних осіб, розмір якої становитиме 100%, уже підписано.

Для кого ще скасували податок на землю

У травні 2023 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон №7632 і звільнив аграріїв та власників постраждалих від війни земель від сплати податків. Маються на увазі території, де ведуться бойові дії, або ж вони заміновані, забруднені, окуповані.

"Їхні власники та орендарі звільняються від мінімального податкового зобов'язання, єдиного податку на 4 групи. А також плати за землю", — додали в Кабінеті міністрів України.

Зазначимо, ще до війни не платити земельний податок могли:

особи з інвалідністю першої та другої груп;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та громадяни, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізособи, визнані законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як отримати звільнення від податку на землю

Як пояснювала на початку 2023 року нардепка Олена Шуляк пояснювала, що власником земель потрібно взяти спеціальну довідку від ДСНС. Документ є дуже важливим, оскільки саме рятувальники займаються розмінуванням територій. Після цього люди пишуть заяву та подають її до місцевої ради.

"Ці довідки буде використовувати податкова, щоб розуміти, як нараховується або не нараховується відповідний податок", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що уряд збирається провести масштабну перевірку всіх земель. Так Кабмін планує встановити ціни на земельні ділянки та інші об'єкти нерухомого майна, що знаходяться на них.

Зазначимо, що з 1 січня купувати сільськогосподарські ділянки отримають право юридичні особи. Наразі таке право є тільки у фізосіб