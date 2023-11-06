У світі зростає попит на рослинні бургери: чи розвивають в Україні таке виробництво

Ще кілька років тому здавалося, що "веганське м’ясо" не в змозі зацікавити широке коло споживачів, але зараз світовий ринок м’ясних альтернатив на рослинній основі зростає швидкими темпами. Прогнози на майбутнє не менш оптимістичні: до 2032 року ринок збільшиться майже у чотири рази до 19,1 млрд доларів.

В останні довоєнні роки український ринок "веганського м’яса" також стрімко зростав – приблизно удвічі щороку. Зараз він дуже деформований війною, більш реальні тенденції можна спостерігати у Європі та США. Проте, за думкою експертів, незважаючи на всі виклики внаслідок війни, Україна в цій сфері не "пасе задніх". Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі: "Наступна сходинка еволюції? Як рослинні бургери завойовують "м’ясну територію".

Їсти м'ясо чи ні? Це свідомий вибір кожного

Веганське м'ясо — це тип харчового продукту, який імітує смак і текстуру традиційного м'яса тваринного походження, але повністю складається з інгредієнтів рослинного походження. Веганські м'ясні продукти виготовляються із різних комбінацій білків, жирів та інших рослинних інгредієнтів. За даними аналітиків, у 2022 році найбільшу частку ринку займав сегмент яловичини. Таке домінування можна пояснити тим, що яловичина є основним продуктом харчування у всьому світі, що робить її основним напрямком веганського м'яса рослинного походження.

У 2022 році найбільшу частку альтернативного ринку займав сегмент яловичини

Драйверами ринку експерти називають декілька факторів.

Проблеми благополуччя тварин. Багато споживачів виступають проти того, що тварин вирощують та забивають для їжі. М'ясо рослинного походження дає можливість насолодитися смаком і текстурою м'яса, не завдаючи шкоди тваринам.

Багато споживачів виступають проти того, що тварин вирощують та забивають для їжі. М'ясо рослинного походження дає можливість насолодитися смаком і текстурою м'яса, не завдаючи шкоди тваринам. Екологічні проблеми. Тваринництво є основним чинником зміни клімату. М'ясо рослинного походження значно менше впливає на навколишнє середовище, що робить його хорошим варіантом для споживачів, які піклуються про планету.

Тваринництво є основним чинником зміни клімату. М'ясо рослинного походження значно менше впливає на навколишнє середовище, що робить його хорошим варіантом для споживачів, які піклуються про планету. Проблеми зі здоров'ям. Споживачі все більше усвідомлюють ризики для здоров'я, пов'язані із вживанням занадто великої кількості червоного м'яса, таких як хвороби серця, інсульт та онкологія. Рослинна їжа розглядається як більш здорова альтернатива, бо в ній менше насичених жирів та холестерину.

Споживачі все більше усвідомлюють ризики для здоров'я, пов'язані із вживанням занадто великої кількості червоного м'яса, таких як хвороби серця, інсульт та онкологія. Рослинна їжа розглядається як більш здорова альтернатива, бо в ній менше насичених жирів та холестерину. Зміна споживчих переваг. Споживачі стають більш відкритими для того, щоб пробувати нові продукти і експериментувати з різними стравами.

Від вживання м’яса відмовився кожен дев’ятий українець

В Україні популярність веганських страв також зростає з кожним роком. Соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології, що було проведене у жовтні 2020 року, показало: 11% населення країни, або понад 4,5 млн, вже відмовилися від вживання м’яса, а 2% не вживають жодних продуктів тваринного походження. До того ж, кожен третій зазначив, що зацікавлений у рослинних альтернативах м’яса, а 27% повідомили, що протягом останнього часу почали вживати менше продуктів тваринного походження, керуючись власним свідомим вибором. Загалом готовність споживати рослинні альтернативи у разі їхньої доступності та ідентичності на смак висловили дві третини українців.

Гравці ринку м’ясних альтернатив на рослинній основі з висновками соціологів згодні. За словами власника компанії VEGETUS Олексія Гонського, кількість споживачів альтернативних продуктів зростає з кожним роком. "Вже до 2030 року структура нашого харчування зміниться у бік рослинних продуктів, — вважає експерт. — Всі люди на соєві бургери, звісно, не перейдуть, але з’явиться чимало продуктів на рослинній основі. Багато з них будуть з м’ясним смаком, але не обов’язково".

Дехто вважає, що світ шукає можливості замінити м'ясо на рослини внаслідок бідності та бажання заощадити, але Олексій Гонський бачить це по-іншому. "Ми не заміщуємо щось, а збагачуємо раціон. Сьогодні спектр харчових можливостей значно розширився, виникають нові продукти з властивостями, що спрямовані на здоров’я (наприклад, для хворих), на швидке відновлення енергетичного потенціалу (наприклад, для військових) тощо. Сучасні технології дають нам сировину рослинного походження, яка дуже багата за своїми функціональними можливостями", — зазначив Гонський у коментарі Фокусу.

Вже до 2030 року структура нашого харчування зміниться у бік рослинних продуктів Фото: УНІАН

Отже, підсумував експерт, створювати нову їжу — це не тільки друкувати на принтері нові структури, але й моделювати продукти під завдання — від лікування до створення певного настрою, від відновлення сил до продовження життя. І хоча все це завдання майбутнього, вже зараз можна впевнено казати, що для українських компаній в цій сфері є місце у завтрашньому дні.

Нагадаємо, з семи продуктів, що дорожчали цього року в Україні найвищими темпами, чотири позиції займає м'ясо — свинина, яловичина, куряче філе та тушки птиці.

Як раніше повідомляв Фокус, виробник продуктів харчування Revo Foods почав продаж у супермаркетах Відня особливого філе лосося, роздрукованого на харчовому 3D-принтері з білків грибів.