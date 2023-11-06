Стабільність чи шок: в НБУ оцінили, як гнучкий курс вплинув на валютний ринок

Валютний ринок України продовжує адаптуватися до нововведень Національного банку. Регулятор вважає, що збереження стійкості валютного ринку позитивно впливатиме на курсові й інфляційні очікування.

Ситуація на валютному ринку в Україні після того, як Національний банк 3 жовтня запровадив гнучкий курс, залишалася стійкою. Ринок продовжує адаптуватися до нових умов, повідомила 6 листопада пресслужба НБУ.

"Підвищений попит на валюту очікувано спостерігали в перші два дні дії нового режиму, проте валютні та вербальні інтервенції НБУ мінімізували курсові коливання, і попит стабілізувався", — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що валютний ринок продовжує адаптуватися до нових умов:

курс помірно коливається в обидва боки;

обсяги та сальдо клієнтських операцій поступово повертаються на рівень попередніх місяців;

інтервенції НБУ скорочуються.

"За кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Збереження стійкості валютного ринку позитивно впливатиме на курсові й інфляційні очікування", — зазначили в регуляторі.

Водночас ризики для курсової стійкості, а відповідно й для цінової динаміки в умовах війни залишаються. Як зазначають в НБУ, призупинення "зернового коридору" та серйозні збитки портової інфраструктури через російські обстріли вже призвели до скорочення валютних надходжень в Україну. Якщо Росія продовжить свої терористичні атаки проти логістичних маршрутів, то експорту буде завдано ще більшої шкоди.

"Загострилася й проблема із затримками повернення валютної виручки окремими експортерами. Зокрема, в останні місяці послабилася ритмічність надходження міжнародної допомоги. Те, що ці ризики поки що не реалізувалися в повному обсязі, не свідчить, що під час ухвалення монетарних рішень їх потрібно залишати поза увагою", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк знизив рівень облікової ставки з 20% до 16%. Правило почало діяти з 27 жовтня. Водночас в НБУ залишили процентні ставки за своїми операціями з банками без змін:

за тримісячними депозитними сертифікатами ставка відповідатиме обліковій ставці + 4 процентних пункти (20%);

за кредитами рефінансування — обліковій ставці + 6 процентних пунктів (22%).

Також нагадаємо, що 2 листопада експерт розповів, що буде з доларом до кінця року. За словами ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, в України є великий державний борг, який в умовах війни продовжує зростати. Відповідно, не можна допускати девальвації гривні, адже це призведе до глобальних наслідків.