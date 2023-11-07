Фінансова криза все ближче: про яку небезпеку попереджають глави світових банків

На думку провідних представників найбільших світових фінансових установ, повномасштабна війна в Україні, конфлікт в Ізраїлі та спроби регуляторів посилити банківську політику спровокують нові серйозні проблеми в глобальній економіці.

Стабільність світової економіки похитнулася ще 2022 року, коли Росія вирішила почати повномасштабну війну проти України і розв'язала енергетичну війну з Європою. Але у 2023 році світова економіка продовжує відчувати проблеми і навіть більше того — глави провідних світових банків вважають, що світ наближається до нової фінансової кризи. Причина: наростаюча геополітична невизначеність, повідомляє агентство Reuters.

За словами голови та головного виконавчого директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, тригером наступної глобальної фінансової кризи, найімовірніше, стане геополітичний або політичний простір. Як зазначають журналісти, Горман був серед багатьох топ-менеджерів міжнародних компаній, які відвідали Інвестиційний саміт глобальних фінансових лідерів, організований Валютно-кредитним управлінням Гонконгу.

"Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні", — сказав він під час заходу.

Водночас гендиректор Deutsche Bank Крістіан Сьюїнг зазначив, що ринки давно набули стійкості перед глобальними подіями, але будь-яке затишшя ставить під сумнів стабільність фінансової системи перед ризиком нових подій.

"Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація — і це може статися досить швидко — і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді на ринку відбудеться подія", — зазначив він.

У публікації агентства також ідеться про те, що топ-менеджери провідних банків побоюються, що війна між Ізраїлем і Сектором Гази провокує ще більшу невизначеність з приводу глобальних економічних перспектив. Водночас як російсько-українська війна затягується, а напруженість між Китаєм і США дедалі зростає, хоча й відбуваються процеси зі зближення лідерів двох наддержав.

Ще одна загроза для стабільності фінансової системи — запровадження суворіших банківських правил. Наприклад, зараз у Європі роздумують над тим, щоб змусити банки відкладати додаткові мільярди капіталу для захисту від ризиків.

"Якщо їх буде реалізовано в тому вигляді, як (правила) викладено, це стане значним додатковим посиленням економічної системи в той час, коли я не думаю, що це відповідає інтересам економічної діяльності та зростання", — зазначив генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон.

Що чекає на українську економіку: прогноз МВФ

Аналітики Міжнародного валютного фонду 11 жовтня озвучили новий прогноз щодо стану української економіки наприкінці 2023 року. Так, в організації вважають, що ситуація в економіці продовжить поліпшуватися, незважаючи на війну, а показники зростання становитимуть близько 2%.

У 2024 році, за даними МВФ, ВВП України зросте до 3,2%, тобто стабільність у національній економіці в умовах триваючої повномасштабної війни збережеться.

Що стосується світової економіки, то в організації вважають, що у 2023 році її зростання збережеться на рівні 3%, а ось у 2024 році знизиться на 0,1 процентний пункт — до 2,9%.

До слова, влітку 2023 року журналісти агентства агентство агентство Bloomberg писали, що у світовій економіці почався новий суперцикл, який спровокує подорожчання енергоносіїв і продовольства. Також нагадаємо, що на початку року багато світових економістів приватного і державного сектору попереджали, що світова економіка опиниться на порозі глобальної рецесії 2023 року.