Гривні, долари чи євро: в НБУ розповіли, в якій валюті українці зберігають заощадження

За даними Національного банку, українці зараз зберігають на руках понад 100 мільярдів в іноземній валюті, і продовжують накопичувати свої заощадження.

Прагнення до створення "грошової" подушки - це результат фінансової дисципліни. Тим часом українці, враховуючи нестабільну економічну ситуацію через війну з Росією, продовжують накопичувати свої заощадження. Причому більше довіряють іноземній валюті, ніж гривні. Так, від початку 2023 року обсяг готівкової іноземної валюти громадян і бізнесу зріс на 8 мільярдів доларів, розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ексголова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

За його інформацією, станом на 1 жовтня 2023 року українці готівкою зберігають понад 100 мільярдів доларів.

"Станом на 1 жовтня фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (плюс 8 мільярдів доларів від початку року)", — ідеться в його повідомленні.

Данилишин також зазначив, що строкові гривневі депозити в банківській системі сягнули 461 мільярда гривень (13 мільярдів доларів в еквіваленті) — приріст у плюс 5 млрд доларів з початку року в еквіваленті.

"При цьому основну частину приросту строкових гривневих депозитів становлять не вклади населення, а депозити бізнесу (60%)", — підкреслив він.

Нагадаємо, Національний банк України в рамках реалізації Стратегії пом'якшення валютних обмежень, уперше від початку повномасштабної війни запровадив режим керованої гнучкості курсу. Так, з жовтня НБУ вже не визначає самостійно офіційний курс для операцій купівлі-продажу на міжбанківському валютному ринку, а встановлює, яким буде офіційний курс, після операцій на міжбанку.

Також нагадаємо, що правління Національного банку втретє з липня знизило облікову ставку — цього разу до 16%. Рішення набуло чинності з 27 жовтня. Водночас усі інші ставки, за якими відбуваються активні та пасивні операції з банками, регулятор вирішив залишити на колишньому рівні.