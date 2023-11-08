Ким працювати після війни: Кабмін назвав найбільш затребувані професії

Український бізнес розвивається навіть в умовах війни і роботодавці пропонують непрацевлаштованим громадянам робочі місця. Тим часом в уряді зробили прогноз про те, які професії будуть найпопулярнішими в Україні вже після війни.

У повоєнній Україні найпопулярнішими професіями будуть ті, які пов'язані з відновленням країни. Так, роботодавці матимуть гостру потребу в робітниках, а також у фахівцях у сфері будівництва та телекомунікацій, спрогнозували в Кабінеті міністрів.

Зазначається, що для того, щоб забезпечити достатню кількість таких фахівців, уряд заклав у проєкт бюджету на 2024 рік 500 мільйонів гривень на трансформацію профтехучилищ.

Зокрема, планується, що буде створено 100 центрів для практичного навчання українців. Надавати фінансування їм будуть за підсумками відкритих конкурсів. Також центрам дозволять самостійно заробляти кошти, які вони зможуть потім витрачати на власний розвиток, тобто вести господарську діяльність.

У підсумку Україна має отримати понад 50 тисяч фахівців найбільш затребуваних професій. У майстернях зможуть навчатися як юні українці після 9-го, 11-го класів, так і доросле населення. Так, потрапити на навчання, наприклад, зможуть:

ветерани;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

усі ті, у кого є бажання здобути нову професію.

"Найпопулярнішими видами економічної діяльності будуть будівництво, телекомунікації тощо. Крім того, багато будівельників, електриків, слюсарів просто зараз захищають Україну на фронті. Отже, запит на робітничі професії дуже високий", — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До слова, безробітним українцям не загрожує повне безгрошів'я. Так, люди можуть долучитися до проєкту "Армія відновлення", виконувати суспільно корисні роботи й отримувати за свою працю по 6,7 тисячі гривень щомісяця. Найчастіше безробітні займаються:

розвантаженням, фасуванням і доставкою гуманітарної допомоги;

наданням громадянам соціальних послуг у місцях зосередження переселенців;

плетінням маскувальних сіток;

консервуванням продукції для потреб ЗСУ;

пошиттям одягу та ремонтом військової амуніції;

допомогою з догляду за пораненими військовослужбовцями в медичних установах;

розбором завалів;

відновленням житлових будинків і приміщень;

розчищенням залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені внаслідок бойових дій;

облаштуванням і зміцненням блокпостів;

облаштуванням підвальних приміщень під укриття;

будівництвом захисних споруд цивільного захисту;

укріпленням дамб;

заготівлею дров для потреб військових і населення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня 2023 року затвердив проєкт держбюджету на наступний рік. Відомо, що уряд збирається підняти рівень прожиткового мінімуму з 1 січня до 2 920 гривень. Також збільшиться мінімальна зарплата — до 7 100 гривень. Також Фокус розповідав про те, як в Україні знижується безробіття під час війни і спаду економіки.