Рада повернула податкові перевірки: який бізнес почнуть "вивчати" вже в грудні

Планові податкові перевірки бізнесу, які скасували з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, знову повертаються. Щоправда ревізори нагрянуть не до всіх представників бізнесу, а лише до тих, хто відповідає певним критеріям.

Депутати Верховної Ради в четвер, 9 листопада 2023 року, підтримали в другому читанні та в цілому законопроєкт №10016-д про часткове скасування мораторію на документальні податкові перевірки для бізнесу. Мораторій буде знято з 1 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт у парламенті проголосував 231 депутат.

Що зміниться для бізнесу взимку

Як пояснив Железняк, у тексті документа майже відсутні серйозні зміни порівняно з першим читанням. Змінилася тільки дата повернення перевірок (у першому читанні мораторій на перевірки пропонували скасувати 1 листопада). Також відомо, що збережеться заборона на перевірки ФОП першої та другої груп. Вона діятиме до грудня 2024 року.

Отже, з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024-го документальні планові перевірки можуть торкнутися:

виробників і продавців підакцизної продукції;

грального бізнесу;

компаній, що надають фінансові та платіжні послуги;

нерезидентів, які працюють через відокремлені підрозділи.

Інших платників податків перевірятимуть за таких умов:

якщо рівень сплати податку на прибуток менше 50% по галузі;

якщо рівень сплати ПДВ менше 50% по галузі;

якщо виплата зарплати менша за середню по галузі;

якщо дебіторська заборгованість удвічі більша за кредиторську;

якщо річний дохід становить понад 10 мільйонів гривень, а загальна сума витрат — понад 75% суми річного доходу.

"Відновлення перевірок бізнесу — це одна з останніх вимог МВФ для виплати наступного траншу", — сказано в повідомленні Ярослава Железняка.

Зазначимо, що деякі планові та позапланові перевірки в Україні повернули ще в перший день серпня 2023 року. Як пояснила Фокусу головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталія Бута, поновлюються, зокрема, проведення документальних перевірок:

на звернення платника податків;

у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;

з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі, постійні представництва;

перевірки (планові та позапланові) осіб, які провадять діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;

позапланові перевірки СГД, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;

документальні перевірки у разі припинення діяльності.

Також Фокус розповідав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого будуть цілеспрямовано віддавати Збройним силам України.