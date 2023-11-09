"Готові до діалогу": в Україні натякнули, що хочуть обговорити проблему польських перевізників

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу.

Ситуацію на польсько-українському кордоні, де вже кілька днів триває страйк польських перевізників, намагаються вирішити за допомогою переговорів. Так, 9 листопада проблему обговорили міністри України та Польщі, повідомили в Мінінфраструктури.

Зазначається, що переговори відбулися між українським міністром Олександром Кубраковим та його польським колегою Анджеєм Адамчиком. У відомстві зазначають, що станом на сьогодні по обидва боки кордону заблоковано близько 20 тисяч транспортних засобів.

"Україна з повагою ставиться до права на протест і готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації. Ключове — жодні зміни або скасування угоди про транспортну лібералізацію не обговорюється", — сказано в повідомленні.

У пресслужбі українського відомства додають, що готові допомогти польським колегам розв'язати ситуацію щодо блокування кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі.

"Блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу", — підкреслили у відомстві.

Черги перед пунктами пропуску: яка ситуація станом на 9 листопада

Тим часом у Держприкордонслужбі розповіли про стан черг перед пунктами пропуску з Польщею, на виїзд з України станом на 15:00, 9 листопада.

"Ягодин" — 11 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 легкових автомобілів, 1 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краковець" — 50 легкових автомобілів, 19 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 легкових автомобілів, 12 автобусів (електронна черга), 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 1361 електронна в/а, здійснюється пропуск тільки вантажівок із допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

Акція перевізників на українському кордоні: деталі

30 жовтня в асоціації Укравтопрому повідомили, що з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Перевізники попереджали, що перекриють усі пункти пропуску з українського боку. Їм не подобається конкуренція, що виникла після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

За інформацією Міжнародної Транспортної Асоціації України, термін відповідної акції — два місяці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже всі протестувальники на польсько-українському кордоні — це водії, які нещодавно працювали на російському та білоруському ринках. Тоді як лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників бере участь у страйку.