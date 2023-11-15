До 11 тисяч гривень: хто з українців має право на міжнародну фінансову допомогу

Виплати передбачені від від Естонської ради в справах біженців. По 3,6 тисячі гривень людям виплачуватимуть протягом трьох місяців.

Із початком повномасштабної війни багато країн почали надавати підтримку українцям, які опинилися в складному фінансовому становищі. Попри те, що бойові дії тривають уже понад рік, деякі фонди не припинили виплати громадянам і навіть збільшили розмір виплачуваної суми. Зараз українці можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради в справах біженців. Гроші виплачуватимуть три місяці, повідомляють на сайті організації.

Щомісяця українці отримуватимуть суму в 3,6 тисячі гривень. Тобто за три місяці їм виплатять 10,8 тисячі. На виплати претендують громадяни, які проживають в одному з шести прифронтових регіонів, а саме:

у Запорізькому;

у Донецькому;

у Луганському;

у Харківському;

у Херсонському;

у Миколаївському.

Щоб оформити фінансову допомогу, громадянам потрібно набрати номер: 067 105 28 03. А під час дзвінка натиснути цифру, яка відповідає області проживання:

1 — Харківська, Донецька;

2 — Запорізька, Луганська;

3 — Херсонська, Миколаївська.

Якщо заявку буде схвалено, то номер телефону з'явиться в базі даних і з'явиться можливість заповнити онлайн-форму. Після остаточного підтвердження гроші надійдуть на банківський рахунок претендента.

Однак є й другий спосіб оформлення заявки. Він більше підходить для жителів тимчасово окупованих територій — потрібно сформувати запит на сайті. Результати звернення надійдуть на вашу електронну пошту.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роздумують продовжити виплати ВПО, які виховують неповнолітніх дітей. Ідеться про сім'ї, які проживають у регіонах, де не працюють дитячі садки.

"Ми маємо підтримати наших людей, які потрапили в складні життєві обставини внаслідок збройної агресії", — пояснила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Також Фокус розповідав, що на спеціальну фінансову підтримку можуть розраховувати українські фермерські господарства, яким довелося припинити свою діяльність через війну. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з Асоціацією "Ягідництва України" виплатить підприємцям по 1,5 тисячі доларів.