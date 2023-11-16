Рахують гроші: скільки 2023 року заробили українські банки і хто виявився найприбутковішим

Прибуток українських банків станом на вересень поточного року становив понад 109 мільярдів гривень. Найприбутковішим банком, за даними регулятора, виявився державний "ПриватБанк", який заробив 43 млрд.

Українські банки навіть в умовах повномасштабної війни зуміли налагодити якісну роботу, що дозволило їм заробити рекордну за багато років суму. Так, у період із січня по вересень 2023 року фінансові установи отримали 109,855 мільярдів гривень прибутку після оподаткування. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, очолює рейтинг державний "ПриватБанк", доходи якого склали 43,373 мільярда гривень. Друге місце посідає ще один державний представник фінансового сектору — "Ощадбанк", прибуток якого склав 14,176 мільярда.

За лідерами розташувалися банки з іноземним капіталом:

Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривень;

Укрсиббанк — 5,681 мільярда гривень;

приватний банк ПУМБ — 5,664 мільярда гривень.

За даними Нацбанку, 58 із 64 банків в Україні отримали прибуток на суму 110 мільярдів гривень, а шість банків показали збитки, розмір яких становив 155 мільйонів гривень. Найбільший мінус у "ПравексБанку" — 56 мільйонів.

Додатковий податок для банків: скільки грошей заберуть до бюджету

Законопроєкт №9656-д, у якому описано ідею збільшити податок на прибуток для українських банків із 18 до 36% у 2024 і 2025 роках, Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 жовтня 2023 року. Як повідомив тоді народний депутат Ярослав Железняк, так бюджет додатково зароблятиме близько 10 мільярдів доларів щорічно.

Однак днями стало відомо, що розмір податку на прибуток хочуть переглянути. Так, за даними видання Forbes, замість виплати до бюджету 36% з доходів у 2024-2025 роках банкам можуть знизити податок, але тоді ділитися грошима банки будуть і 2023 року.

У Міністерстві фінансів, Нацбанку і в Міжнародному валютному фонді (МВФ) підтримують ідею, щоб оподаткування банків застосовувалося не тільки з 2024 року, а й за 2023 рік. Як пишуть журналісти, розмір ставки податку на цей рік становитиме 50%.

Нагадаємо, нещодавно в Нацбанку розповіли, як українські банки підготувалися до блекаутів і скільки відділень працюватимуть під час тривалих відключень світла взимку.

Тим часом у НБУ продовжили терміни обміну старих банкнот, які виводять з обігу. Старі гроші можна обміняти безоплатно і без обмежень у Нацбанку, або у відділеннях уповноважених банків.