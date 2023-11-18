У Держстаті рапортують про уповільнення темпів росту споживчих цін. Проте це не означає, що усе різко почало дешевшати. Ймовірно, ціни на овочі до середини грудня майже не зміняться, тож борщ ще трохи потішить споживачів своєю вартістю. Водночас, кажуть експерти, є всі передумови для подорожчання хліба, яєць, молочної та кондитерської продукції.

В Україні споживча інфляція у жовтні сповільнилася та склала 5,3% відносно жовтня 2022-го. Зокрема, таке "досягнення" пов’язане із ситуацією на валютному ринку країни. "Інфляція зменшувалася насамперед завдяки подальшому розширенню пропозиції продуктів харчування та збереженню стійкої ситуації на валютному ринку. Для утримання помірної інфляції НБУ й надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку", — пояснили причини такої динаміки цін у НБУ.

За даними Держстату, у жовтні 2023-го, порівняно з аналогічним періодом минулого року, найбільше подорожчало м’ясо та м’ясопродукти — майже на 14%. А от овочі подешевшали на 20%, яйця — на 15%. Продовжує дешевшати соняшникова олія на тлі зниження цін на світових ринках та труднощів з експортом. Якщо у вересні вона втратила в ціні 8%, то в жовтні — ще 11%.

У жовтні 2023-го, порівняно з аналогічним періодом минулого року, найбільше подорожчало м’ясо та м’ясопродукти — майже на 14%

Проте протягом листопада ситуація може змінитися. Опалювальний сезон вже розпочався, а це означає, що витрати товаровиробників зросли. Та й з валютному курсу експерти пророкують не найкращу перспективу. Фокус з’ясовував, що відбувалося з цінами на ключові продукти у жовтні та яких цінників українцям очікувати у листопаді та грудні.

Гречка дешевшає, вартість рису залишається незмінною: що відбувалося з цінами

Пояснюючи причини уповільнення інфляції, в НБУ відзначили значні темпи падіння цін на овочі. Добрий врожай отримали завдяки як сприятливим погодним умовам, так і нарощуванню обсягів виробництва окремими регіонами. "Надалі дешевшали крупи та борошно, відображаючи низькі експортні ціни та збільшення виробництва. Вартість яєць у річному вимірі знизилася внаслідок відновлення обсягів виробництва та під впливом бази порівняння, проте зниження цін на яйця стримувалося збільшенням їх експорту. Пригальмувало здорожчання свинини завдяки зростанню пропозиції порівняно з минулим роком та її переважанням над попитом", — пояснили аналітики Нацбанку.

Головна причина уповільнення інфляції — значні темпи падіння цін на овочі

За даними Мінфину, гречка за місяць втратила 5%, середня ціна у жовтні склала 36,52 грн/кг. Ціна на пшоно порівняно з вереснем знизилися на 1% – до 29,71 грн/кг, середні ціни на рис та манну крупу майже не змінились. Трішки подорожчав кілограм борошна — від 15,81 до 15,89 грн, натомість знизились середні ціни на макаронні вироби — з 30,40 до 30,26 грн/кг. Додали в ціні хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку (42,70 грн/кг), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку (35,47 грн/кг), хліб житній та житньо-пшеничний (36,48 грн/кг).

Хліб за місяць трохи додав у ціні

Якщо розглядати статистику з початку року, то гречана крупа та рис подешевшали, а от пшоно дорожчало майже весь 2023 рік.

"Гречана крупа є досить рентабельною культурою, — пояснила у коментарі Фокусу Сюзана Григоренко, виконавча директорка Насіннєвої асоціації України. — У 2022-му році, порівняно з 2021-им, аграрії зібрали великий врожай гречки, яка пішла на ринок на початку 2023-го. Саме тоді ринок сягнув перенасичення. А коли ми спостерігаємо таку тенденцію, ціни знижуються, а виробники мають доступ до більш доступної і дешевої сировини".

А от з рисом картина інакша, бо здебільшого ця культура в Україну імпортується, нагадує експертка. Тож у цьому випадку ціну коригують не українські аграрії, а іноземні імпортери. Подорожчання пшона обумовлене підняттям цін на просо, з якого пшоно виробляється, а також подорожчанням електроенергії через повномасштабну війну, пошкодженням інфраструктури.

Овочі тішать, а м'ясо ні: чим обумовлені протилежні тенденції

Протягом жовтня продовжили дешевшати яблука: середня ціна у жовтні склала 20,07 грн за кіло. До 1% втратили в ціні білокачанна капуста (8,50 грн/кг), морква (9,50 грн/кг), картопля (10,16 грн/кг) та буряк (9,19 грн/кг), а от цибуля ріпчаста додала в ціні 0,2% – до 13,08 грн/кг.

Серед причин подальшого зростання цін експерти назвали експорт, зокрема яблук до Польщі та картоплі до Молдови, які зараз дуже вигідні для виробника

"Ціни на овочі та фрукти до середини грудня будуть незмінними, а далі підростуть. Причинами стануть і передсвятковий сплеск цін, і зникнення з ринку продукції ранніх і середніх термінів дозрівання, і експорт, зокрема яблук до Польщі та картоплі до Молдови, які зараз дуже вигідні для виробника", — відзначила у коментарі Фокусу експертка Всесвітнього Банку Оксана Руженкова. Також варто додати зростанням вартості зберігання та транспортування через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне.

Цінники на основні види м’яса споживачів не тішать вже зараз. Середні ціни на курячі тушки у жовтні склали 91,67 грн/кг, куряче філе — 159,95 грн/кг, свинину — 202,39 грн/кг, яловичину — 233,76 грн/кг.

Цінники на м`ясо і зараз не тішать споживачів, але далі буде ще дорожче Фото: Getty Images

За словами експертів, причинами зростання цін на основні види м’яса є скорочення поголів’я худоби через бойові дії та окупацію росіянами значних територій, здорожчання логістики та палива для транспортування, а також зростання вартості кормів, електроенергії тощо. "На жаль, м'ясо може дорожчати і надалі, хоча більшість українців і так вже перейшли на курку через захмарні ціни на свинину та яловичину. Якщо не зросте імпорт, то ситуація тут може бути сумною", — каже Руженкова.

Експерти вважають, що м’ясо до кінця осені може подорожчати ще на 3-4%. Це залежить, насамперед, від загальної пропозиції. Найбільше зростання вартості очікує на свинину, бо її пропозиція на ринку менша. Але й ціни на яловичину та курятину щонайменше не будуть падати.

Молоко, йогурти, яйця: чекаємо на зростання цін

Протягом жовтня молоко 2,6% додало в ціні 1% (36,63 грн за літр), масло вершкове — майже 3% (до 70,1 грн за 200-грамову пачку), сметана 15% — більш ніж 2% (до 101 грн/кг).

Середньомісячні ціни на яйця в Україні у жовтні склали 48,75 грн за десяток. Це на 10% більше, ніж у вересні.

Подальші ціни на молоко та молочні продукти залежать від кількості надоїв, які зараз сезонно зменшуються

Подальші ціни на молоко та молочні продукти залежать від кількості надоїв, які зараз сезонно зменшуються. "Молочна продукція буде поступово дорожчати не тільки через сезонність, а також через зростання цін на сировину, електроенергію, воду тощо, — прогнозує Руженкова. — Також очікуємо сезонного подорожчання яєць. Є передумови для зростання цін на хліб та кондитерські вироби — все через ті ж дорогі складові виробництва та сировини. Найімовірніше, за тих же причин подорожчають ковбаси, сосиски та твердий сир, хоча здається, що далі начебто вже й нікуди".

До кінця року подорожчають ковбаси та сосиски, хоча здається, що далі начебто вже й нікуди Фото: Freepik

Курс долара, тарифи та пальне: якими є чинники, що впливають на ціни

Ціни на продукти залежать від багатьох факторів, зокрема, від транспортної складової, тобто від цінників на АЗС. Внаслідок повернення довоєнних податків на пальне, ціни на всі види палива поступово росли з липня. Проте автогаз побив всі рекорди: із середини жовтня ціна на це паливо зросла з 26,12 грн до 34,4 грн.

Минулий місяць був рекордним за обсягом валютних інтервенцій регулятора, коли Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,3 млрд доларів Фото: УНІАН

Незрозумілою є ситуація і на валютному ринку, що також стимулює виробників закладати певні ризики у вартість продукції. "Незважаючи на перехід на початку жовтня до гнучкого курсоутворення гривні, українська національна валюта залишається у повній залежності від НБУ. Минулий місяць був рекордним за обсягом валютних інтервенцій регулятора, коли Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,3 млрд доларів", — зазначив Фокусу аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Тарифи на електроенергію обіцяли не піднімати, проте її споживання з початком холодів зростає, відповідно, зростають й суми у платіжках. А виробники закладають високі витрати у собівартість продуктів.

На продуктові ціни впливає багато чинників, але високий врожай не дає цінам підніматися занадто високо

Отже, на продуктові ціни впливає багато чинників, але високий врожай не дає цінам підніматися занадто високо. "Цього року ми зібрали дуже добрий урожай і зернових, і олійних, та й взагалі всього. Загальні запаси овочів борщового набору значно перевищують минулорічні. Тому загалом темпи зростання цін серйозно сповільнилися: якщо у 2022 році інфляція в Україні становила 26,6%, то зараз річна інфляція (жовтень до жовтня) становить 5,3%", — підсумував директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. На його думку, найближчим часом продуктові ціни надалі повільно зростатимуть і додадуть близько 3% до кінця 2023 року.