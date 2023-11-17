Санкції проти РФ: ЄС заборонить російські алмази з початку 2024 року, — Reuters

За інформацією журналістів, заборона застосовуватиметься до непромислових природних і синтетичних алмазів та ювелірних виробів із діамантами. Текст документа обговорили представники 27 урядів країн-членів ЄС.

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів і ювелірних виробів з діамантами з початку 2024 року. Ця заборона діятиме в рамках 12-го пакета санкцій, покликаного обмежити здатність Російської Федерації фінансувати продовження війни проти України. Про це повідомило агентство Reuters.

Документ, який обговорювали 17 листопада представники 27 урядів країн-членів ЄС, також передбачає заборону на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також російських алмазів, огранованих і відполірованих у третіх країнах, таких як Індія.

За інформацією журналістів, у реченні йдеться про те, що заборона застосовуватиметься до непромислових природних і синтетичних алмазів та ювелірних виробів із діамантами із січня 2024 року. Буде поетапно вводитися з 1 березня до 1 вересня заборона на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах. Така санкція діятиме, зокрема, і на прикраси з російськими діамантами.

"Це поетапне введення непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, що забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку", — ідеться в реченні, з яким ознайомилося інформаційне агентство.

Санкції проти Росії

11 пакет санкцій проти Росії було затверджено наприкінці червня 2023 року. До нього включили заходи, спрямовані на боротьбу з обходом Росією вже раніше введених обмежень.

"Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальним лістингам", — йдеться в повідомленні.

12 пакет санкцій, передбачає обмеження на технології, які використовуються Росією у військових цілях. Йдеться про зварювальні машини, хімікати, літієві батареї, двигуни для безпілотників тощо. Також розглядається можливість введення з 1 січня санкцій на експорт алмазів.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що нові санкції ЄС проти Росії торкнуться понад 120 осіб і компаній. Повідомляється, що в новому пакеті санкцій обмеження стосуватимуться військового, оборонного та ІТ-сектора. Також запропоновано нові обмеження на імпорт і експорт.