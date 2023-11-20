Обхід санкцій проти РФ: Литва передасть зібрані штрафи на відновлення України

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених литовськими законами, карається штрафом від 200 до 6 тисяч євро.

Росія навчилася обходити західні санкції за допомогою корупційних механізмів, користуючись послугами посередників із третіх країн і лазівками в торгових обмеженнях. Щоб обмежити можливість агресора заробляти в умовах обмежень, у Литві вирішили штрафувати за недотримання міжнародних і національних санкцій. А отримані кошти переводитимуть до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України. Про це повідомляє видання LRT.

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За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму. Згідно з ухваленою поправкою, Фонд поповнюватимуть коштами від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій.

У документі також є уточнення про те, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням і реабілітацією України після російської агресії.

"Мета полягає в тому, щоб Литва зробила єдиний внесок у відновлення України і продемонструвала свою тверду прихильність підтримці України перед обличчям російської агресії", — сказала заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

Ця поправка діятиме протягом десяти років, до січня 2034 року.

Нелюпшене зазначила, що Литва буде підтримувати відновлення України самостійно, не чекаючи рішень Європейського союзу або на міжнародному рівні.

Згідно з Кодексом адміністративних правопорушень, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 до 6 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Європейському Союзі вирішили заборонити російські алмази з початку 2024 року. Журналісти дізналися, що під забороною опиняться непромислові природні та синтетичні алмази і ювелірні вироби з діамантами. Текст документа обговорили представники 27 урядів країн-членів ЄС.

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