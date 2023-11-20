Світла буде більше: в Україні запрацювали дев'ять блоків АЕС

Масштабну ремонтну кампанію на українських атомних станціях зуміли завершити ще до зимового періоду. У Міністерстві енергетики пояснили, чому це важливо.

В Україні вже завершилася масштабна ремонтна кампанія на АЕС. Так, днями було закінчено роботи на останньому дев'ятому блоці атомних електростанцій. Це означає, що всі енергоблоки на підконтрольних українській владі територіях запрацювали на повну потужність, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначається в повідомленні, ремонтні роботи тривали кілька місяців, але були завершені до зимового періоду. Це дуже важливо, оскільки саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії.

"Це найбільш стійка і стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і в цьому опалювальному сезоні", — розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Також фахівці "Енергоатому" спільно з компанією Westinghouse зробили все можливе, щоб атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, яке виготовляють на заводі компанії у Швеції.

"Отже, ми не тільки вчасно завершили ремонти, а й поставили крапку в монополії Росії на цьому сегменті ринку ядерного палива", — додав глава Міненерго.

Зазначимо, що всі енергооб'єкти України через масовані ракетні та дронові атаки з боку ЗС РФ минулої зими працювали в критичних умовах. Окупанти починаючи з жовтня 2022 року десятки разів атакували об'єкти магістральних мереж "Укренерго". Унаслідок атак інфраструктура зазнала масштабних і складних пошкоджень.

Що буде зі світлом майбутньої зими

Проблеми з електроенергією можуть виникнути навіть у разі відсутності масованих обстрілів з боку РФ. Найгірший сценарій — відключення електроенергії до 12-16 годин, але не у всіх регіонах. У середньому, блекаути можуть тривати 6-8 годин. Якщо погода буде тепла — графіки залишаться минулорічні.

"Фактично, половину доби буде електроенергія. Але якщо будуть обстріли, вийдуть з ладу блоки АЕС, тоді не можна виключати тривалі відключення. Минулого року були ситуації, коли на кілька днів у деяких населених пунктах відключали світло", — розповідав раніше Фокусу співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Тим часом нагадаємо, що, на думку експертів, сценарій опинитися без електропостачання понад 10 годин майбутньої зими можливий лише для окремих регіонів.

Також 17 листопада голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому українська енергосистема має витримати нові атаки російських окупантів.