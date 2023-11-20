Українкам обіцяють виплатити до 45 тисяч гривень: хто точно отримає і які умови
Оформити грошову допомогу можуть тільки ті жінки, які проживають у Запоріжжі та Широківській об'єднаній територіальній громаді.
В Україні жінкам видаватимуть гранти, а на отримані кошти вони зможуть як відкрити власний бізнес, так і відновити або розширити компанію, якою керують. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За інформацією відомства, йдеться про суму до 45 тисяч гривень. При цьому розраховувати на фінансову допомогу можуть тільки українки, які проживають у Запоріжжі та Широківській об'єднаній територіальній громаді.
Також важливо, що долучитися до програми можуть жінки зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), та місцеві мешканки, які належать до категорії вразливих осіб. Це:
- жінки, які виховують дітей з інвалідністю;
- одинокі матері;
- жінки з інвалідністю;
- багатодітні жінки;
- жінки похилого віку;
- малозабезпечені жінки;
- демобілізовані жінки;
- вагітні;
- жінки, які займаються вихованням дитини до року;
- дружини військових;
- жінки, які допомагають тим, хто потребує постійного догляду;
- опікуни та названі батьки.
Крім фінансової допомоги, переможниці конкурсу зможуть отримати:
- індивідуальні консультації з розробки бізнес-ідеї;
- супровід у реєстрації фізособи-підприємця;
- подання першої звітності;
- консультації з оплати податків.
Для отримання грошової допомоги у вигляді гранту необхідно заповнити заявку до 22 листопада 2023 року. Зазначається, що бізнес і соціальні підприємці мають подавати заявки окремо. Наприклад:
"Форму потрібно завантажити і заповнити у форматі Word. Після цього заявку необхідно надіслати на електронну пошту: ukrprostirnet@gmail.com", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Червоний Хрест виплатить нову фінансову допомогу українцям. Так, багатоцільова грошова допомога доступна вимушеним переселенцям і місцевим жителям, які проживають у Тернопільській територіальній громаді. Також Фокус розповідав, що в ООН вирішили збільшити розмір виплачуваної допомоги українським громадянам, які постраждали від війни. Нові суми українці отримують уже з жовтня 2023 року.