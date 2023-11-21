Для українських банків вводять новий податок на надприбуток: що зміниться

На вимогу Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку України ставку податку на надприбуток банків буде змінено вже 2023 року.

Законопроєкт №9656-д, у якому запропоновано оподаткувати додатковим податком надприбутки українських банків, Верховна Рада підтримала 21 листопада у другому читанні та в цілому. Законопроєкт підтримали 229 народних депутатів, повідомив у своєму Telegram-каналі парламентарій Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, ставку податку для банків підвищать із 18% до 50%, оскільки на цьому наполягли Міжнародний валютний фонд (МВФ), Мінфін і Національний банк України (НБУ).

Така ставка застосовуватиметься для оподаткування прибутку банків за 2023 рік. Уже з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

"За даними Міністерства фінансів, зміни тільки за 2023 рік принесуть бюджету 24-25 мільярдів гривень. Далі це буде 6-7 мільярдів", — ідеться в повідомленні Железняка.

Оподаткування банків по-новому: передісторія

Законопроєкт №9656-д, де з'явилася пропозиція збільшити податок на прибуток для українських банків із 18 до 36% у 2024 і 2025 роках, Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 жовтня 2023 року. У пояснювальній записці до проєкту закону зазначалося, що завдяки змінам буде легше домогтися соціальної справедливості.

"Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити досягнення соціальної справедливості щодо оподаткування надприбутків банків в умовах воєнного стану. Крім того, тимчасове збільшення податкового навантаження на банки дасть змогу збільшити доходи державного бюджету України та, відповідно, сприятиме забезпеченню оборонних потреб держави", — йдеться в документі.

Надалі в документ було внесено правки. Зокрема, було вирішено, що оподаткування буде застосовуватися не тільки з 2024 року, а й за 2023 рік.

Зазначимо, як свідчать дані Національного банку, у період із січня по вересень 2023 року українські банки отримали 109,855 мільярдів гривень прибутку після оподаткування.

На вершині рейтингу опинився державний "ПриватБанк", доходи якого становили 43,373 мільярда гривень. На другому місці ще один держбанк — "Ощадбанк", прибуток якого становив 14,176 мільярда.

За лідерами розташувалися банки з іноземним капіталом:

Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривень;

Укрсиббанк — 5,681 мільярда гривень;

приватний банк ПУМБ — 5,664 мільярда гривень.

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