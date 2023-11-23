Сторожовий пес політичної системи: чому владі вигідно зберегти залишки середнього класу

За останні два роки середній клас в Україні майже зник, і це може обернутися для країни великими неприємностями. Щоб принаймні не погіршити ситуацію, було б непогано залишити у спокої хоча б податкову систему, але влада продовжує спроби її переформатувати.

В Україні дослідження щодо впливу війни на кількість та якість середнього класу не проводилися. Проте, враховуючи, що тільки за 2022 рік українці втратили чверть реальних доходів, можна зробити висновки, що вітчизняний середній клас значно зменшився та збіднішав. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Визначаємо середній клас в Україні: доходи від 30 тис. та відсутність дітей".

Середній клас – це головний платник податків, основа будь-якої держави, каже директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Представники середнього класу стабільні у прийнятті рішень щодо життя, розвитку, виховання та освіти дітей, інвестування, вони ніколи не вважалися потенційними мігрантами. "Сьогодні наш середній клас – це топ-менеджери невеликих підприємств, малі та середні підприємці. Проте сам по собі ФОП не може бути ознакою середнього класу, адже належність до цієї групи визначається потенційними можливостями", — відзначив експерт.

Представники середнього класу стабільні у прийнятті рішень щодо життя, розвитку, виховання та освіти дітей, інвестування, вони ніколи не вважалися потенційними мігрантами

Водночас роль податкової системи у формуванні середнього класу дуже велика. Сьогоднішній український середній клас сформувався значною мірою за рахунок спрощеної системи оподаткування, каже аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ. Адже ФОПами у нас є не лише підприємці, але й айтішники, аудитори, юристи, консультанти, які працюють на аутсорсингу. За рахунок єдиної системи вони мінімізували свої витрати та зуміли увійти до лав середнього класу. На думку експерта, якщо скасувати спрощенку, із середнього класу відразу випадуть близько півмільйона людей.

ФОПами у нас є не лише підприємці, але й айтішники, аудитори, юристи, консультанти, які працюють на аутсорсингу Фото: Unsplash

За таких умов, чи не варто залишити спрощену систему у спокої та не намагатися принаймні під час війни підвищити податки для малого бізнесу, який сам себе забезпечує та створює робочі місця?

Олег Пендзин погоджується: що менше забирають податків, то більше залишається людині, і за рахунок цього вона може поповнити лави середнього класу. З іншого боку, у нас є ціла армія соціально незахищених. Україна – бідна країна. І, каже експерт, ніхто не буде знижувати податки, а разом з ними пенсії та соціальні виплати, з метою збільшити частку "міцних середняків".

Водночас Олексій Кущ впевнений, що податки за сьогоднішніх умов треба знижувати. За його словами, середній клас неоднорідний, тож криза впливає на всіх по-різному.

Якщо прийняти, що середній клас становить близько 60% населення країни, то:

10% — це ядро, яке зберігається практично за будь-яких умов і витримує будь-які кризи;

20% — периферія ядра, вони намагаються утриматися на плаву, у багатьох поки що виходить;

30% — імітатори, які практично просто повторюють спосіб життя середнього класу. Наприклад, купують у кредит надто дорогу квартиру чи машину, яка їм свідомо не за коштами, або за дуже обмежених коштів останню модель айфона. Під час кризи ця частина середнього класу "обнуляється".

В перспективі кількість бідних в Україні може збільшитися до 75-80%

"До війни в Україні було близько 5% багатих, 10-15% – ядро середнього класу, 20-25% – близька до ядра периферія, близько 30% імітаторів та 30% бідних, – каже Олексій Кущ. – Після початку повномасштабної війни імітатори з середнього класу вибули відразу, внаслідок чого частка бідних відразу зросла до 60%. Зараз активно руйнується периферія, і в перспективі кількість бідних може збільшитися до 75-80%".

Зміна податкових правил тенденції не змінить – війна продовжить "форматувати" суспільство, продовжує експерт. Проте підвищення податків або скасування спрощенки прискорять цей процес.

"Але нам сьогодні потрібно не прискорювати його, а максимально відтягувати, — каже Кущ. — Щойно суспільство перебудується у формат "80% бідних", відбудеться його жорстка поляризація. Це небезпечна ситуація, яка загрожує країні соціальним вибухом".

У благополучній країні середній клас – це клас гегемонів, найчисленніша та найпотужніша за політичним впливом група, підсумував Олексій Кущ. Це, можна сказати, сторожовий пес політичної системи. Якщо влада діє на користь середнього класу, той стає союзником правлячих еліт і просто не допускає заворушення та перевороти. А от у разі кризи, репресивних дій чи іншого наступу на їх права, представники середнього класу починають відчувати себе бідними і в цьому випадку цілком можуть стати джерелом революції.

Нагадаємо, що середня зарплата в Україні потроху росте, але українці отримують значно менше, ніж потрібно для нормального життя.

Також Фокус нещодавно писав, що після перемоги на Україну чекає багаторічна війна з бідністю.