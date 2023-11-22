Комуналка в Україні: хто може платити на 50% менше
Знижка надається на оплату газу, світла, води, опалення, а також закупівлю твердого палива та навіть внески ОСББ.
Одна категорія громадян може сплачувати лише половину ціни за комунальні послуги. Хто може отримати знижку, пояснили у Пенсійному фонді України.
Відповідна знижка закріплена законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Цю пільгу мають вдови загиблих захисників.
Ціну зменшують на 50% на наступні комунальні послуги:
- управління багатоквартирним будинком;
- газ;
- електроенергію;
- опалення;
- гарячу та холодну воду;
- вивіз сміття;
- внески ОСББ або житловому кооперативу;
- закупівлю твердого палива і скрапленого газу.
При оплаті тепла знижка надається на 21 м² на одну особу. На сім’ю додатково рахується 10,5 м².
Якщо вдова та її сім’я — непрацездатні особи, пільга надається на подвійний розмір площі. Тобто 42 м² — на особу, та 21 м² — на сім’ю.
Варто зазначити, що знижна на 50% на "комуналку" надається без урахування середньомісячного доходу, а також незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
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