В Україні деяким чиновникам збираються підвищити зарплату: хто отримуватиме більше

Кабмін планує додатково профінансувати деякі місцеві державні адміністрації, зарплата їхніх працівників збільшилася до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого в держбюджеті.

Деякі українські чиновники почнуть заробляти більше грошей під час повномасштабної війни з Росією. Переглянути виплати планують для тих, хто працює в місцевих державних адміністраціях. Про це йдеться в постанові уряду № 787 від 21 листопада 2023 року.

У документі сказано, що більше отримуватимуть представники державних адміністрацій, які працюють у прифронтових і звільнених від російських окупантів областях країни.

Згідно з урядовим планом, місцеві держадміністрації на територіях відновлення (тобто там, де відбувалися бойові дії або ж вони були під тимчасовою окупацією) та на прифронтових територіях, отримуватимуть додаткові кошти з місцевих бюджетів.

Додаткове фінансування спрямують на оплату праці працівників. Таким чином їхні виплати збільшаться до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого в державному бюджеті.

Тим часом у державних органах влади скорочується кількість співробітників. Так, у період із січня до вересня 2023 року в держорганах стало на 5,3 тисячі працівників менше.

Як свідчать дані Мінфіну, найбільше скорочення відбулося:

у Державній податковій службі — мінус 2,1 тисячі осіб;

в апаратах місцевих та апеляційних судів — мінус 765 осіб;

у Держпродспоживслужбі — мінус 731 особа;

у Держгеокадастрі — мінус 546 осіб;

у Держказначействі — мінус 538 осіб.

Що зміниться для держслужбовців у 2024 році

Міністерство фінансів уже заклало в проєкт кошторису на наступний рік впровадження нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.

У рамках реформи всі посади будуть сформовані в групи за певними ознаками, а оплата праці буде стандартизована. Тобто винагорода держслужбовців стане прозорішою, а значення окладу над преміями значно збільшиться.

Планується, що зарплата складатиметься з двох частин:

постійної — посадовий оклад, надбавки за вислугу років, за ранг держслужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;

варіативна — це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження і за вакантною посадою.

Нагадаємо, 17 жовтня Кабмін України дозволив скорочувати державних службовців за станом здоров'я. Але звільнити їх можна тільки в тому разі, якщо у людей є право на достроковий вихід на пенсію. Також Фокус розповідав, які посади буде скорочено 2024 року.