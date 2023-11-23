Усе під контролем: як війна на Близькому Сході вплине на ціни в Україні

У Верховній Раді вважають, що українцям не варто очікувати сильного підвищення цін на товари через війну на Близькому Сході та подорожчання нафти.

Ізраїльська армія продовжує бої з бойовиками руху ХАМАС після найбільшого за 50 років вторгнення із сектора Гази. Ескалація конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестиною відволікає увагу світової спільноти від війни в Україні, і це не дуже добре для нас. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Новини.Live" голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, через війну на Близькому Сході західні партнери можуть знизити підтримку для нашої країни. Однак, що стосується підвищення цін, то в цьому плані українцям переживати не варто. Гетманцев вважає, що будь-яка ситуація керована, якщо нею займатися.

"Я не виключаю можливого підвищення цін на нафту. Це залежатиме від розвитку конфлікту на Близькому Сході. Але я не схильний до оцінки цього можливого підвищення цін як стрибка. Мені здається, що стрибка не буде. А цінова ситуація в Україні буде контрольованою", — пояснив він.

Гетманцев також зазначив, що світ уже стикався з війною на Близькому Сході, тому країни знають, як впоратися з можливою нафтовою кризою.

"У 1970-х роках також була війна, і було велике зростання цін на нафту. Але якось світ пережив це. І ціни повернулися. І ситуація стабілізувалася", — сказав голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що відбувається з вартістю нафти зараз

Січневі ф'ючерси на сорт Brent станом на ранок 23 листопада подешевшали до 80,98 доларів за барель, свідчать дані лондонської біржі ICE Futures.

Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі склали 76,27 доларів за барель. За підсумками минулої сесії вони опустилися на 0,67 доларів, а внутрішньоденний мінімум становив 73,79 доларів за барель.

Зазначимо, що станом на 38-й день війни в Ізраїлі в ЦАХАЛ визнали загибель 363 своїх солдатів і офіцерів. Також Фокус розповідав, як Україна може знизити залежність від західної фінансової підтримки. Так, для цього потрібно запустити економіку і перемогти у війні з Росією.