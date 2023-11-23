Українські депутати почнуть заробляти більше у 2024 році: що зміниться

Верховній Раді пропонували заморозити виплати на рівні 2023 року, проте більшості депутатів не сподобалася така ідея.

У 2024 році у народних депутатів зростуть зарплати, оскільки їхні виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Про це сказала в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона розповіла, що подавала правку, в якій пропонувалося заморозити всі виплати народним депутатам на рівні 2023 року.

"Тому що це справедливо, і, відповідно, не довелося б збільшувати фонд оплати праці нардепів. Це програма, яка називається "здійснення законотворчої діяльності Верховної ради", — сказала вона.

За її словами, парламентарії відхилили цю пропозицію. Причина: "нардепи живуть за зарплати".

"Причому у всіх партіях, крім ОПЗЖ, у яких "палаци золоті", були люди, які говорили, що живуть на зарплату і в них немає фінансової подушки безпеки", — пояснила вона.

Скільки заробляють народні депутати

У травні поточного року видання "Апостроф" повідомляло, голова парламенту Руслан Стефанчук заробляє понад 32 тисячі гривень. А зарплати народних обранців відрізняються. Наприклад, депутат Олександр Корнієнко щомісяця отримує 30 866 гривень, Олена Кондратюк — 29 524 гривень.

Виплати інших нардепів, за даними видання, перебувають на рівні 26 840 гривень.

Яким буде прожитковий мінімум у 2024 році

У держбюджеті на наступний рік передбачено, що прожитковий мінімум становитиме 2 920 гривень (зараз 2 684). Після підвищення зміняться наступні виплати:

мінімальні пенсії будуть на рівні 2 361 гривень;

максимальна пенсія — 23 610 гривень;

доплата за стаж — 23,6 гривні за кожен рік понаднормового стажу.

Крім того, збільшення прожиткового мінімуму вплине на розмір інших надбавок, зокрема доплати за особливі заслуги та ветеранам війни.

До слова, Фокус розповідав про те, що на Банковій вирішили засекретити зарплату президента Володимира Зеленського та його радників до кінця війни. Також нагадаємо, що голова правління Ліги банків України Олена Коробкова розповідала, що рівень реальних зарплат українців повернувся до показника початку 2022 року.