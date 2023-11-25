Страйк поляків: в Україні почалися проблеми з постачанням палива, — замміністра (відео)

За словами заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича, наразі утруднений експорт продовольчої продукції автомобільними шляхами. Кордон з Польщею перетинає дуже мала кількість вантажівок.

В експорті продовольчої продукції наша держава активно використовує залізничний та морський шляхи. Дуже утруднений автомобільний експорт. Через страйк польських перевізників кордон з Польщею перетинає дуже мала кількість вантажівок. Це також створює проблеми із постачанням палива. Про це 25 листопада повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарофону "Єдині новини".

За його словами, у середньому на кордоні з Польщею пункти пропуску перетинає одна вантажівка на годину.

"Через польські кордони перетин наших вантажівок заблокований. В середньому, йде одна вантажівка на годину щодня. Це зменшує рівень експорту нашої продовольчої продукції. Але маємо можливість використовувати наші залізничні шляхи і один з основних шляхів через Дунай. Ми дуже задоволені роботою нашого зернового коридору з одеських портів. Таким чином нам вдається врівноважувати цю ситуацію (з експортом зернових — ред.). Тим не менше ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, палива до України. Це теж треба враховувати", — зазначив чиновник.

Стан черг перед пунктами пропуску

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України розповіли про стан черг перед пунктами пропуску із Польщею, на виїзд з України станом на 21:00 25 листопада:

"Ягодин" — 18 автобусів;

"Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусів;

"Угринів" — 0 л/а, 3 автобусів;

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Грушів" — 0 л/а, 3 автобуси;

"Краківець" — 15 л/а, 14 автобусів;

"Шегині" — 20 л/а, 26 автобусів;

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Нижанковичі" — 2257 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів).

Що відомо про страйк перевізників Польщі

30 жовтня асоціація Укравтопрому повідомила, що з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Тоді перевізники погрожували перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. За інформацією Міжнародної Транспортної Асоціації України, термін відповідної акції — два місяці.

14 листопада речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що перемовини України з Польщею щодо розблокування кордону поки не дали результатів. "Перемовини із Польщею поки що ні до чого не призвели. Польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки", — сказав Демченко.

Крім того, 23 листопада стало відомо, що зупинено рух на ще одному пункті пропуску у Польщі. Мітингувальники перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині". За попередньою інформацією, блокування триватиме до 26 листопада.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що у НБУ підрахували, яких збитків зазнає Україна через страйк польських перевізників. Регулятор вважає, що якщо ситуація на польсько-українському кордоні залишиться на колишньому рівні, обсяги експорту щомісяця скорочуватимуться на 160 мільйонів доларів, а імпорту — на 240 мільйонів.