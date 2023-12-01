Порахувати стаж для пенсії: що треба подати до ПФУ для вірного нарахування виплат

Незарахування трудового стажу Пенсійним Фондом під час призначення пенсій позбавляє українців шансу збільшити розмір виплат. Це також одна з поширених причин звернення до суду. Фокус з’ясував, що потрібно знати, аби домогтися заслуженої виплати без конфліктів.

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію за віком мають українці після досягнення 60-річчя за наявності певного страхового стажу. Цей показник щороку зростає й у 2028 році для виходу на пенсію за віком потрібно буде мати 35 років стажу. Про це пише Фокус у новій статті "За пенсією — до суду: чому українці позиваються до ПФУ і як уникнути проблем з виплатою пенсій".

Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року. Як правило, такі дані в системі відсутні. Тоді для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи, зокрема:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Заяву про призначення пенсії та документи можна подати через портал ПФУ

Заяву про призначення пенсії та документи можна подати до будь-якого сервісного центру Головного управління ПФУ або в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Які періоди зараховуються до стажу

У законодавстві розрізняють поняття "трудовий" та "страховий" стаж. "Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески — єдиний соціальний внесок", — пояснила Фокусу Ольга Хомич, старша юристка АБ Івана Хомича.

Періоди, за які сплачені такі внески, відображаються у довідці форми ОК-5, яку можна завантажити в додатку "Дія", Порталі Пенсійного фонду України або ж отримати безпосередньо у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Трудовий стаж, набутий до 2004-го зараховується до страхового, відповідно до раніше діючого законодавства

До страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства зараховується весь трудовий стаж, який особа набула до 1 січня 2004 року. Так, до трудового стажу зараховуються:

періоди роботи відповідно до записів в трудовій книжці;

для чоловіків – строкова військова служба;

навчання в середніх спеціальних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах на денній формі;

період догляду за дітьми до досягнення ними 3-х років, якщо протягом цього періоду вони не працювали;

періоди отримання допомоги по безробіттю.

"Тобто для визначення права особи на призначення їй пенсії стаж, набутий до 2004 року, зараховується на підставі трудової книжки, військового квитка, диплому та свідоцтва про народження дитини", — пояснює співрозмовниця Фокусу.

Стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію за віком, можна докупити Фото: Getty Images

У 2024 році мінімальний необхідний страховий стаж становить 31 рік. Утім, якщо людині не вдалося його набути, стаж можна докупити. " Зробити це можна за ціною від 44% від мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Внески сплачувати потрібно до Пенсійного фонду. Отже, у 2023 році місяць стажу коштує 2 948 грн (44% від 6700), рік – 35 376 грн, два роки – 70 752 грн, три роки – 106 128 грн", — зауважив Фокусу керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков.

Нагадаємо, звернутися за призначенням пенсії можна будь-коли після виникнення права на виплати. Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Також Фокус писав, що окремі громадяни можуть вийти на пенсію достроково. Зокрема, це стосується 40-річних жінок з інвалідністю із зору I групи, які набули страховий стаж у 10 років.