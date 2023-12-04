Прожитковий мінімум зміниться: що це означає для соцвиплат і пенсій в Україні

Згідно з підписаним президентом держбюджетом-2024, на пенсії та соцдопомогу закладено майже 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше за 2023-й.

Фактичний прожитковий мінімум в Україні, порахований Мінекономіки ще 2022 року і затверджений законом "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX. Відтоді його не перераховували, тож до кінця 2023 року прожитковий мінімум в Україні залишиться без змін. Його збільшення заплановано від 1 січня 2024 року. Фокус дізнався, що це означає для соцвиплат і пенсій.

Як нагадує кандидат економічних наук Віктор Онищенко в колонці на "Головбух", прожитковий мінімум підвищується тричі на рік (січень, липень, грудень). Однак у законі про держбюджет на 2023 рік такого немає, тому й прожитковий мінімум залишається один на весь рік.

Експерт зазначає, що прожитковий мінімум — це показник, який використовують фахівці під час розрахунків соцвиплат, наприклад пенсій, допомоги з безробіття, аліментів. Його використовують також в оподаткуванні.

Прожитковий мінімум в Україні — актуальні дані

Від 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить 2589 гривень.

Зазначимо, що прожитковий мінімум залежить від соціально-демографічних груп населення, а їх декілька:

для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 2 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить 2 833 грн;

для працездатних людей — 2 684 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів прожитковий мінімум становить 2 102 грн;

для працездатних людей, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури прожитковий мінімум становить 1 600 грн;

для людей, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2 093 грн.

Чи відбудеться підвищення після 1 січня 2024 року

Згідно з бюджетом на 2024 рік, який підписав президент України Володимир Зеленський, очікується зростання мінімальної пенсії, зарплати та прожиткового мінімуму.

Зокрема, у документі зазначено, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підвищиться і становитиме 2920 гривень.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости до 2361 гривень.

Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть:

мінімальні пенсійні виплати з 2093 до 2361 грн;

максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 грн;

виплати за понаднормативний стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Ба більше, від прожиткового мінімуму залежить розмір інших доплат, зокрема, за особливі заслуги, грошові доплати ветеранам війни тощо. До прожиткового мінімуму також прив'язані розміри різних соцдопомог, які цього року не переглядалися та не індексувалися взагалі.

Середня пенсія-2024

Після індексації у 2024 році середня пенсія має підвищитись до 6 000 гривень.

Середня пенсія у 2023 році становить 5311 гривень. За рік вона збільшилася на 874 гривні (це майже 20%).

2024 року індексація відбудеться за новим принципом. Проіндексують усі пенсії. Також буде впроваджено коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію.

Індексацію заплановано розпочати із 1 березня.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про нагадування Пенсійного фонду України для людей, які отримають пенсійні виплати. Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", визначено обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її видавання.

ТИм часом українці позиваються до ПФУ і як уникнути проблем з виплатою пенсій та що треба знати, щоб уникнути судової тяганини.