Багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижки на оплату комунальних послуг, — ПФУ
У ПФУ зазначили, що пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду та форми власності житла. Знижка надається на рік з місяця, коли таке право виникає.
В Україні багатодітні сім’ї мають право отримати пільги на оплату житла та комунальних послуг. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як отримати знижку та які документи потрібно подати.
На які послуги надаються пільги
У ПФУ зазначили, що згідно зі статтею 13 Закону України "Про охорону дитинства" родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка:
- на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
- на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого газу для побутових потреб;
- на вартість палива, якщо у помешканні відсутнє центральне опалення.
У Фонді зазначили, що такі пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду та форми власності житла. Знижка надається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.
Які документи подати
Щоб отримати пільги на оплату ЖКГ, у багатодітної сім’ї має бути відповідне посвідчення. На його підставі родина включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Багатодітна сім’я повинна надати такі документи:
- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
- декларацію про доходи сім’ї пільговика;
- довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Подати необхідні документи до ПФУ можна особисто, поштою, online через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал "Дія".
Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат. У Мінсоцполітики запропонували змінити концептуальний підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг та житлових субсидій, зважаючи на тепломісткість, а не вагу.