Хвилюватися рано: у Мінекономіки пояснили, що станеться з цінами найближчим часом

У Міністерстві економіки заявляють, що темп зростання цін від початку року (3,8%) відповідає найспокійнішим щодо показників інфляції в мирний час, а в річному вимірі зростання (5,3%) майже наблизилося до найнижчого рівня за останні три роки.

В Україні в найближчі кілька місяців прискориться зростання споживчих цін, але інфляція залишиться на помірному рівні. Про це свідчать дані в Огляді інфляції Міністерства економіки України.

Як зазначається в огляді, ціни почали підвищуватися ще в жовтні — за даними Держстату, до 0,8% (після 0,5% попереднього місяця). Загалом темп зростання цін від початку року (3,8%) відповідає найспокійнішим щодо показників інфляції в мирний час (за підсумками, наприклад, 2021 року, рівень інфляції становив 10%). У річному вимірі зростання становило 5,3% і фактично сягнуло найнижчого рівня за останні три роки (попередній раз нижчою за це значення інфляція була в грудні 2020 року, коли річний показник становив 5%), ідеться в документі.

"Жовтневе зростання цін є результатом: по-перше, очікуваного завершення сезону продовольчої дефляції — ціни на харчові продукти, вперше після зниження три місяці поспіль, відновили своє зростання; по-друге, продовження подорожчання енергоносіїв", — наголошують у відомстві.

У Мінекономіки зазначають, що інфляція у 2023 році залишається на доволі низькому рівні завдяки відсутності вагомих чинників істотного стимулювання споживчого попиту, навіть незважаючи на певне зростання, та загалом стабільну пропозицію товарів і послуг за практичної незмінності головних умов формування споживчих цін. Цей тренд має збережеться до кінця року, якщо не виникнуть якісь форс-мажорні обставини.

"Інерційний потенціал вагомих чинників впливу, таких як динаміка обмінного курсу гривні, обсяги пропозиції товарів і послуг, а також динаміка споживчого попиту зумовлюватимуть загалом низьку волатильність цін, а відтак і стриману інфляцію загалом", — ідеться в огляді.

Тим часом міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький попередив українців про подорожчання різдвяного продуктового кошика. Чиновник 6 грудня пояснив, що ціни зміняться в тому разі, якщо найближчим часом польські перевізники не відмовляться від блокування кордону.

Також нагадаємо, що в статті Фокуса "Обвалу цін не буде? Чому житло в Україні дорожчає і скільки коштує квартира в Києві" фахівці зазначали, що українські компанії підрахували нинішню собівартість будівництва і з'ясувалося, що за останній рік вона істотно зросла.