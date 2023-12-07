Реєстр НАЗК відкриють: коли можна буде вивчити декларації чиновників

У НАЗК нагадали, що повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено агентством тільки після того, як в Україні буде скасовано воєнний стан.

У грудні 2023 року запрацює публічний доступ до Реєстру декларацій. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, наразі агентство вилучає з декларацій у публічній частині Єдиного державного реєстру інформацію щодо декларантів, які займаються захистом нашої держави, та членів їхніх сімей. Не пізніше 10 грудня ця робота завершиться і буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з урахуванням заходів безпеки, визначених п. п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".

"Звертаємо увагу декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій із публічної частини Реєстру, що залишилося обмаль часу для подання до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру", — зазначили в НАЗК.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, мобілізованих до лав ЗСУ, є Генеральний штаб України. В агентстві нагадали, що на підставі подань із відкритого доступу можуть прибрати не тільки декларації, а й повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подані за всі періоди. Усі документи, які є в Реєстрі і щодо яких на підставі подань уже застосовано заходи захисту, автоматично закриваються.

Вилучення документів із публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься НАЗК за поданнями ініціаторів і після 10 грудня аж до дати завершення або скасування воєнного стану в нашій країні. Але в певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

"Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення або скасування воєнного стану в Україні", — ідеться в повідомленні.

Законопроєкт про електронне декларування

5 вересня 2023 року Верховна Рада проголосувала за відновлення декларування. Але в законопроєкті була правка про те, що реєстр декларацій ще рік не зможе переглядати широка громадськість. Законопроєкт №9354 зобов'язав нардепів подати декларації за 2021, 2022 і 2023 роки не пізніше, ніж за 90 днів із дня набрання чинності законом. Того дня за відновлення е-декларацій проголосували 329 депутатів.

Але 12 вересня президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт і зобов'язав парламент переголосувати за законопроєкт із поправкою про те, що декларації мають бути відкриті відразу. Вето президента було схвалено ВРУ 20 вересня.

Нагадаємо також, що електронному декларуванню підлягають доходи, які були отримані у 2021 і 2022 роках. Подати декларацію можна до кінця 2024 року. Ще Фокус докладно розповідав про те, як можна виправити вже подану е-декларацію.